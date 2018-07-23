Татьяна Навка в розовом бикини отдыхает у моря

43-летняя Татьяна Навка вовсю наслаждается летом. Правда, спортсменка хоть и отдыхает на море (где именно, она пока не уточнила, но ее подписчики предполагают, что либо в Крыму, либо на Сардинии), но не забывает и про своих поклонников. В своем Instagram она опубликовала солнечные и яркие кадры с курорта, которые очень приглянулись интернет-пользователям. Однако настоящий восторг у подписчиков Навки вызвала не местность (а фон, надо признать, вышел крайне живописным), а образ самой Татьяны.

Супруга пресс-секретаря президента Димтрия Пескова, который совсем недавно внезапно сбрил усы, продемонстрировала очень нежный бело-розовый пляжный наряд от Натальи Якимчик . Выглядит она в этом бикини и легком халате в полоску, стоит отметить, гармонично — такие цвета ей явно к лицу. Это отметили и ее подписчики, которые буквально рассыпались в комплиментах.

Богиня,

Вам очень идет этот комплект,

Невероятно красивый комплект, как и его обладательница!

Вся настоящая, фигурка спортивная, подтянутая, стройная, приятно посмотреть, что это спорт так сделал,

Смотрится очень нежно и женственно,

— пишут ей.

Вчера же Татьяна опубликовала еще одну серию снимков. На них она, одетая совсем по-спортивному, демонстрирует прекрасную растяжку и стройную фигуру — видно, что и на отдыхе она ведет активный образ жизни и поддерживает себя в форме.

Мой мир! Моя планета! И жизнь моя. Настроение дня… Солнце светит внутри и снаружи!

— эмоционально прокомментировала она кадры и словно зарядила всех своим отличным настроением и боевым настроем.