Ксения Собчак показала кольцо за 50 млн рублей

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Кольцо, которое Джастин Бибер подарил Хейли Болдуин на помолвку, стоимостью 500 тысяч долларов (примерно 31 млн рублей) — не самое дорогое украшение этого месяца. В минувшие выходные Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram снимком, где у нее на пальце переливается кольцо с одним из самых редких и красивых драгоценных камней — турмалином параиба (свое название камень получил в честь штата Параиба на востоке Бразилии, где был впервые обнаружен — кстати, не так и давно, в 1988 году).

«Фото «Рука театралки»», — подписала Ксения снимок, на котором держит билет на гала-концерт звезд мировой оперы в Большом театре. Стоимость украшения эксперты оценили минимум в 50 млн рублей (по стоимости турмалин параиба может конкурировать даже с бриллиантом!).

Подписчики разделились на два лагеря: одни отметили хороший вкус Ксении и поздравили ее с покупкой, другие высказали мнение, что та просто троллит всех, как обычно, сказочной стоимостью украшения. Сама Ксения оставила комментарии без внимания, чуть позже разместив еще несколько фотографий из театра. Она отметила, что тот тоже захлестнуло футболом («Танцовщики в форме, массовка в разноцветном с флагами, золотой фейерверк и хор «Подмосковные вечера» с крупным планом голов российской сборной на экране! Что сказать? Чемпионат!»), и снова добавила хештег #театралки.

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