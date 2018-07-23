Почему русские считали Георгия Победоносца покровителем волков

На Руси святой Георгий — «Егорий Храбрый» — считался покровителем и защитником не только домашних животных, но и хищников, особенно волков. Их иногда даже называли «псами» святого Георгия.

В народных сказаниях Егорий предстает укротителем диких зверей. Считается, что волки и медведи послушны его воле.

Ай вы волки лютые, звери свирепые! Не бывало у вас своей доли — послушайтесь теперь Христовой воли! Ой вы, птицы крылатые да звери лютые! Ешьте-пейте отныне повеленное, от меня Егория Храброго благословенное!

Существуют разные легенды о святом и волках. Например, однажды, когда Егорий ехал по лесу, к нему навстречу выбежал волк и вцепился зубами в ногу его коня. Святой копьем пронзил волка, но раненый зверь заговорил человеческим голосом: «За что ты меня бьешь, коли я есть хочу?». Георгий ответил: «Хочешь ты есть, спроси у меня. Вон возьми ту лошадь, ее хватит тебе на два дня». С той поры ежегодно накануне праздника Георгий объезжает на коне поля и леса, собирает диких зверей в условленном месте и отдает им наказы, определяя каждому добычу и пищу на год. Поэтому в народе говорили:

Что у волка в зубах — то Егорий дал Ловит волк свою роковую овечку

Без Юрьева наказу и серый (волк) сыт не будет

На что волк сер, а и тот по закону живет: что Егорий скажет, на том все и порешится

Если в суровые зимы волки начинали слишком рьяно нападать на скотину, говорили, что «святой Егорий их распустил». Крестьяне оправдывали святого, отдававшего на съедение их домашний скот, тем, что Георгий обрекает зверям лишь животных, которые могут быть вредны человеку. В Среднем Поволжье существовал обычай, позволявший крестьянам узнать обреченное животное. Перед первым выгоном стада старший в семье выходил на луг и кричал: «Волк, волк, скажи, какую животинку облюбуешь, на какую от Егория наказ тебе вышел?». После этого он возвращался домой, заходил в овчарню и в темноте хватал первую попавшуюся под руку овцу. Крестьяне верили, что именно эта овца обречена, поэтому ее резали, отрубленную голову и ноги бросали в поле, а остальное мясо варили или жарили для себя, им же угощали пастухов.

В Орловской губернии существовало поверье, что Егорий отдает «волку на зубы» только скотину, хозяева которой забыли поставить в церкви свечу к образу святого в день праздника. В Рязанской губернии на день осеннего Егория в этот день хозяйки пекли особое печенье — «кони», которое с каждого двора собирали группы обходивших деревню парней. После обхода они отправлялись в поле, где оставляли их со словами: «Егорий милостивый, не бей нашу скотинку и не ешь. Вот тебе принесли коней!».

В духовных народных песнях наши предки утверждали, что Георгий окрестил волков и некоторых других лесных животных, а затем спас Руси, укротив кровожадную змию.

Ах ты, змея лютая, Змея лютая, да свирепая! Ну-ка стань, змея, умна-смирна, Стань умна-смирна, как скотинина! И случилось тут чудо чудесное. Змеюка голову свою склонила, Всё зло позабыла. И повели эту змею во Москву-матушку Добрым людям на удивление, Ребятишкам на забаву. С тех пор любят Егория Храброго И песни о нем поют.

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