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Опубликованы фото с крестин принца Луи
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Опубликованы фото с крестин принца Луи 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Неделю назад в часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне герцог Уильям и герцогиня Кэтрин крестили младшего из своих детей — принца Луи, который родился два месяца назад. И сегодня мы можем рассмотреть официальные снимки с крестин, на которых Кэтрин впервые позирует в окружении троих детей. Также на фотографиях можно увидеть принца Гарри с супругой Меган, принца Чарльза с супругой Камиллой, а также родителей Кэтрин, сестру Пиппу и брата Джеймса.
Автором снимков стал Мэтт Холуок, придворный фотограф Елизаветы II. «Я снимал в удивительно непринужденной обстановке, — рассказал он о съемочном процессе. — Члены королевской семьи были в отличном настроении, работать с ними было одно удовольствие». Так что хотя принц Чарльз и уверяет, что его внуки просто невыносимы, во время официальных мероприятий все трое, включая маленького Луи, могут собраться и вести себя, как и подобает тем, в чьих жилах течет благородная кровь.
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