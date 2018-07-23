«Ночь, кладбище, и я — в яме». Нескучный уик-энд нижегородских поисковиков

В Нижнем Новгороде есть несколько десятков добровольцев, которые тратят свое свободное время на поиски потерявшихся людей. Это люди разных профессий, возрастов и взглядов на жизнь. Их объединяет стремление помогать людям. Яркий пример такой организации — поисково-спасательная группа «Рысь», образованная в начале этого года опытными поисковиками.

Пятница, вечер

В тот момент, когда большинство горожан отмечает окончание рабочей недели, в десять вечера поисковики формируют экипажи для выезда в лес. Накануне, 19 июля из СНТ «Ясная поляна» в Городецком районе ушел 77-летний Геннадий Назаров . Но на полпути поисковики разворачиваются и едут в Сормово.

— Поступила срочная заявка, что пропал мужчина, сердечник, в лесу за Сормовским кладбищем, — рассказала NN.RU инфоорг поисковиков Надежда Ермолаева. — Поскольку Назарова в этот момент уже искали ПСО «Волонтер» и «Лиза Алерт» (другие группы поисковиков-добровольцев, — прим.ред), мы приняли решение сначала ехать в Сормово.

От помощи скорой Сергей отказался.

Передав мужчину родственникам, группа отправилась работать в Городецкий район.

Поиски Геннадия Назарова из СНТ «Ясная Поляна» продолжались до утра. Несмотря на усилия всех поисковых групп, мужчина до сих пор не найден.

Суббота, день

Группа снова объявляет сбор на поиск. Дорога не близкая. В поселке Шеманиха в Краснобаковском районе уже сутки гуляют 46-летняя женщина и 26-летняя девушка. Пока поисковики готовились к новой бессонной ночи и собирали экипажи, пришла радостная весть: «потеряшки» вышли к деревне сами. Местный лесник отвез их домой.

— 24 часа, 4 заявки, 5 пропавших, 2 выезда на прочес леса. Как я провела эти сутки?! Офигенно! — делится вечером в соцсети главный инфоорг группы Надежда. — Свою работу выполнила. По крайней мере, по шапке от командира не получила (смеется). Как только наши сладкие детки уснули — мы с мужем в лес. Из впечатлений: провалилась в яму около кладбища. Слово «испуг» не может выразить всех моих эмоций! Ночь… Кладбище… Яма… И я — в яме! Пауки, паутина — жесть! За ночь их побывало на моем лице точно больше сотни! Мокрый лес… Мокрая я… Полные сапоги воды, сырая «горка»… Ребята, если вы хотите незабываемых впечатлений, вступайте в ряды добровольцев ПСГ «РЫСЬ». Всем спасибо за помощь и быстрое реагирование!

Когда Надя писала этот отзыв, она еще не знала, что следующие сутки будут не менее насыщенными.

Суббота, поздний вечер

Поступает заявка из деревни Лом Богородского района. Там еще в субботу две женщины заблудились в лесу между деревней Инютино и Сиуха.

— 57-летняя Татьяна ушла за грибами, заблудилась, позвонила своей маме, — рассказала Надежда. — Мама ее нашла, и они решили еще пособирать грибов. А выйти из леса уже не смогли. Их родственница позвонила в полицию. Женщины были вроде на связи, но когда мы звонили, не брали трубку.

— И вновь ночь без сна, — делится впечатлениями в соцсети координатор поиска Артур Ермолаев. — Поиск двух женщин деревне Лом. Срочный сбор, оперативное реагирование и вот начало: 8 добровольцев ПСГ «РЫСЬ» выдвигаются на помощь женщинам, которые находятся почти сутки в лесу. С уверенностью, что живы, начинаем работу на отклик. Через кротчайшее время слышим ответ. Доклад в штаб, и вот мы уже на верном пути к радостному голосу женщин. Пройдя километр через поле, заросли малины, густой лес, мы видим наполненные радостью глаза двух женщин. Эмоции на пределе, волнение, радость. Одна из женщин — бабушка 84 года. Состояние удовлетворительное, но тем не менее, эвакуация нужна. Запрос экипажа для эвакуации. Не упуская время, наша внедорожная группа не стала искать дороги, объезды, а повалили прокладывая новую дорогу, через поля, леса! С хрустом веток и рыком мотора они добрались до нас. Женщин посадили и направили домой. Оставшиеся напрямки по «накатанной» выдвинулись в штаб. В штабе, ну как обычно, тепло, но не от того, что погода хорошая, а от эмоций родных и самих пропавших. Спасённые жизни, бурные авации, благодарность и самое искреннее человеческое спасибо получила ПСГ «РЫСЬ»! Спасибо всем участникам за силовую поддержку!

Воскресенье, раннее утро

В деревне Жужелка Семеновского городского округа нуждается в помощи дедушка: ушел за грибами и отказали ноги.

— Дедушка пропал в субботу утром, — рассказал координатор поиска от ПСГ «РЫСЬ» Максим Зеленов. — В начале восьмого его нашли на отклик ПСО «Волонтер», сообщили нам, что ждут помощи для эвакуации.

Место, в которое зашел дедушка, оказалось труднопроходимым.

— Там болото, канавы. Сложная местность, — пояснил Максим. — Дошли до него кое-как. Дедушка не мог ходить, находился в тяжелом состоянии.

— Мы связались с МЧС , чтобы вызвать вертолет, потому что техника туда не прошла бы. Пока вертолет согласовывали, деду становилось все хуже и хуже. Мы плюнули, понесли его на самодельных носилках.

Где-то на носилках нести было невозможно и дедушка пытался идти сам.

Несмотря на то, что от Жужелки до «потеряшки» было километра полтора, вышли из леса поисковики только около обеда.

Важно знать, отправляясь в лес Поисково-спасательная группа «РЫСЬ» даёт простые рекомендации, которые могут спасти жизнь вам или вашим близким:

Если вы собираетесь в лес, сообщите родственникам, друзьям, соседям где именно планируете сбор даров леса.

Сообщите время, когда планируете вернуться или выйти на связь.

Одеваться в лес рекомендуется в яркую одежду, ни в коем случае не в камуфляж.

С собой кроме традиционных снастей не поленитесь взять свисток, зажигалку, даже если не курите, полностью заряженный телефон, запас воды. Не лишним будет компас, туристический навигатор, навигационное приложение, работающее без подключения к интернету, фонарик, медикаменты, блокнот, карандаш.

Если планируется въезд в лес на автомобиле, оценивая проходимость, старайтесь не рисковать. Застряв в лесу, помощь можно ждать долго, сотовая связь в лесах зачастую отсутствует.

Если вы поняли что, заблудились, в первую очередь постарайтесь подавить панику.

Желательно оставаться на одном и том же месте, подавая звуковые сигналы.

Берегите силы, воду, аккумулятор телефона.

Единый телефон вызова экстренных служб 112. Он бесплатный и возможен даже без sim-карты и в автономном режиме (значок «самолёта» в настройках). Предварительно переписав свои координаты, которые можно посмотреть через навигационные приложения, попробуйте дозвониться в службу спасения.

Горячая линия ПСГ «РЫСЬ»: 8 (831) 28–38–200 (короткий номер), 8 (930) 283 82 00.

Если сотовая связь отсутствует долгое время, телефон лучше перевести в автономный режим или выключить. Кстати, в поисково-спасательной группе «РЫСЬ» рады добровольцам. Ими могут стать любые люди. Для этого нужно связаться с группой по горячей линии или через социальные сети. О том, как поисковики приобретают необходимые навыки, мы подробно рассказывали в нашем материале.