Певец Айдар Галимов о погибшем в Турции туристе из Уфы: «Ты навсегда останешься в моем сердце»

Певец Айдар Галимов попросил прощения у погибшего в Турции туристе из Уфы Марселе Нагимове, опубликовав соответствующий пост в Инстаграмм. Артист признался, что ему «тяжело это осознавать, что это случилось».

— Марсель, дорогой, прощаясь навсегда, хочется сказать тебе простое человеческое спасибо. В успехах наших концертов была немалая твоя заслуга. Какой же ты был ответственный, порой даже излишне …, иногда казалось, что больше меня переживаешь за концерт…, ни одно наше выступление не начиналось, пока ты не зайдёшь и не согласуешь какие-то ньюансы… И каждый раз после концерта мы словесно подводили с тобой итоги… и бывало я ругался по звуку, а ты терпеливо все слушал и соглашался… Ты навсегда останешься в моем сердце. Спасибо тебе за профессиональную работу, за уважительное отношение, понимание и преданность… На днях я проснулся с твоим голосом в ушах и так ясно услышал: «Айдар Ганиевич, извините меня…» Ты нас прости, Марсель… Прощай… Мы всегда будем помнить Тебя…, — написал Галимов (орфография сохранена, — ред.)

Напомним, турист из Уфы Марсель Нагимов скончался после того, как выпал из номера отеля на 7-ом этаже. Об этом сообщила его подруга в соцсетях Алина Евмененко. По предварительным данным, со слов друзей погибшего, которые находились в тот момент рядом с ним, не выдержали перила.

— Облокотившись о перила, он упал, перила оказались ненадежны, — написала девушка.

Однако страховая компания отказывается признать случай страховым, объяснив свою позицию тем, что Марсель находился в состоянии опьянения. Близкие погибшего решают в настоящее время вопрос о транспортировке тела на родину для захоронения.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook