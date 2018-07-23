Дочь Стриженовых поступила в МГУ: девушка решила учиться на одном факультете с бойфрендом

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За границей — не только учеба: дочери Урганта , Меладзе, Харатьяна влюбляются в иностранцевДети знаменитых родителей за рубежом не только получают образование, но и устраивают личную жизнь: так, Виола Сюткина почти год живет вместе с бойфрендом из Германии, а наследница Ивана Урганта влюблена в музыканта-англичанина. Сердца кого из звездных детей покорили юноши-иностранцы, рассказывает Teleprogramma.proСаша Стриженова решила не идти по стопам родителей и получить профессию, которая будет не связана с телевидением. Она еще в десятом классе решила поступать на экономический факультет МГУ , где учится ее бойфренд Антон Чуреков. Девушка души не чает в своем избраннике, она регулярно готовит ему сюрпризы и старается не расставаться с ним надолго. «Я его очень-очень сильно люблю. Мне важна каждая секунда времени, проведенная вместе! Он называет меня «малыш» и говорит, что в нашем доме всегда будут смеяться детишки. Он любит быть со мной, любоваться природой, курить сигарету, пить чай и просто молчать», — написала Александра о своем возлюбленном спортсмене Антоне Чуреков.

Молодые люди познакомились во время учебы в школе. Сначала они дружили, а после уже стали встречаться. Друзья у пары общие, что только укрепляет их отношения. Родители Саши приняли ее выбор тепло. Вместе с дочерью и ее избранником они ездили вместе отдыхать.

Старшая дочь Стриженовых Анастасия получила престижное образование в Нью-Йорке. Там же познакомилась со своим избранником Петром Геращенко. Пара сыграла свадьбу в Москве, здесь же и обвенчались, но постоянно проживают в США. Недавно у них родился малыш, которого уже избаловали вниманием звездные бабушка и дед.

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