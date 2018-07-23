Маяковский навсегда

В эти дни столица празднует 125-летие знаменитого советского поэта, голоса эпохи Владимира Маяковского. Услышав обо всех инициативах, которые организует Музей Маяковского, я был поражен проделанной работой.

Вижу ее плоды и наслаждаюсь ими, и встречаюсь с людьми, которые приложили огромные усилия, чтобы увековечить память моей семьи. Особенно меня тронула выставка «Дочка», которая посвящена дочери Владимира Маяковского Патриции Томпсон. Когда я оказался там, сразу почувствовал присутствие моей матери. От творчества Владимира Маяковского исходит колоссальный заряд энергии. Он — словно тот человек, который мог взять и встряхнуть вас за грудки. Именно такой эффект производит его искусство. Я ощущаю сильную взаимосвязь со своим дедушкой.

На Западе есть два вида людей: одни никогда не слышали о Маяковском, другие восторгаются его творчеством и удивляются, когда говорю им, что я его внук. Они действительно любят его поэзию и осознают его значимость. Маяковский оказал влияние на очень большое количество людей. Помню момент, когда мы с матерью впервые приехали в Москву. На Новодевичьем кладбище к ней подошел один из членов общества Маяковского. Он был так преисполнен любви к деду, что хотел прикоснуться к ее руке. Он не мог ей не сказать, как много для него значит творчество Владимира Маяковского и какие эмоции он переживал, читая его поэмы. Этот человек говорил по-русски, мы его совершенно не понимали. Но все было ясно по его эмоциональному состоянию. Тогда я понял, что Маяковский остается актуальным для огромного количества людей и по сей день.

Фамилия Маяковский — один из самых популярных запросов в интернете. Надеюсь, моего деда запомнят не только как великого поэта, но и как человека, который любил людей, заботился о них. У меня есть два его любимых стихотворения — это «Облако в штанах» за эмоции и романтичность, которые оно передает, и «Бруклинский мост». Дед написал его после того, как пересек этот мост с бабушкой, поэтому я чувствую личную связь с этим текстом.

В моей жизни не было момента, когда ко мне конкретно подошли и сказали: «Роджер, Маяковский — твой дедушка». Это часть моей идентичности. Во мне течет русская и американская кровь, я сочетаю их в себе. Мне кажется, между нашими народами очень много общего. И я с удовольствием приеду в Москву еще раз.