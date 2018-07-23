«Локомотив» получил золотые медали сезона 2017/18

Пожелания Сёмину, претензии к форме и переговоры по майке Миранчука — в Черкизово было горячо.

Встречи с болельщиками — лучшие мероприятия, которые вообще могут проводить футбольные клубы. При условии, что формат встречи предусматривает вопросы «из зала». При условии, что эти вопросы — импровизация, а не заранее согласованные с клубом. Московский «Локомотив» выступил именно в таком стиле — к микрофонам подходили все желающие и говорили всё, что хотели.

Иногда это было неловко. Например, буквально второй вопрос касался новой формы — в ней практически отсутствовал зелёный цвет, а сочетание красного и белого болельщикам не понравилось. «Почему нет зелёного», — претензия прозвучала почти сразу после торжественной речи генерального директора нового технического партнера клуба Under Armour в России, Олега Цая. Ведущий и модератор вечера Таш Саркисян сгладил ситуацию, за спонсора пообещав, что зеленый в комплекты формы вернут.

Другой раз ситуация неожиданно накалилась, когда Дмитрия Баринова попросили прокомментировать историю с зарядом о «Спартаке» после победы в чемпионате. «Нет, Дим, я твои чувства понимаю и разделяю. Но какая гарантия, что ты не уйдёшь в »Зенит» и не будешь так же кричать про «Локомотив»? Ведь ты же болел за «Спартак». Баринов энергично показывал, что не хочет брать микрофон для ответа. А потом пообещал болельщику, что прокомментирует ему ситуацию лично. Хорошо, что партнёры на вопросы отвечали при всех, а не просили перенести беседу в более личную обстановку.

Неожиданно проникновенной и лиричной получилась беседа с Борисом Ротенбергом . Начиналось всё весело: девушка спросила защитника, как он отдыхает, и где его можно встретить. Болельщики выход Бориса к микрофону поддержали рёвом. Но Ротенберг был максимально серьёзен: «Мужчина должен работой доказывать свою состоятельность, а не инстаграмом. Я отдыхаю только с семьей, так что вряд ли у вас получится узнать детали.

Вообще здесь сегодня моя мама. Она не хотела, чтобы я был футболистом. Я так долго шёл к чемпионству. И сегодня хочу сказать, что это не моя победа, а её. Всех вас, болельщиков, тоже благодарю. Я всегда слышу, как вы кричите моё имя, это очень приятно», — Борис оказался в полном порядке.

Много вопросов было от детей и девушек самого разного возраста. Одна из барышень выступила просто гениально: «Спасибо, мужики! Юрий Палыч , родной, спасибо! Илья Леонидыч, не вижу тебя, но спасибо! Вопросов нет!». Публика ревела от восторга, а леди продолжала напутствие: «27 числа нам приготовили очередное испытание. Заменили „Авангард“ ЦСКА, судья — наш „любимый“ Владислав Безбородов . Он ждёт вас в Нижнем Новгороде! Ребята, это вызов. Вместе с руками отгрызть у него Суперкубок и привезти его домой. Грызть я помогу». Просто царица.

Болельщики то выдавали стендапы (Виталик Денисов, брат, нужна новая причёска под Лигу чемпионов), то запинались и молчали (правда, говорила маленькая девочка). Футболисты болельщиков понимали: Игорь Денисов , отвечая на вопрос, первым делом подчеркнул, что стесняется не меньше зрителей.

Многие ждали, что непосредственно на встрече «Локо» представит потенциального новичка Гжегожа Крыховяка, но клуб ограничился публичной презентацией уже анонсированных ранее Идову и Жемалетдинова. Брайан не только бодро поблагодарил всех за приём, но и выступил переводчиком Ману Фернандеша с английского на русский.

Самый честный вопрос девушка задала Алексею Миранчуку : «Скажи, как получить твою футболку?». Лёша по привычке перевел все на брата: «Антону в директ инстаграма напиши, он порешает. А вообще сейчас обновлённый магазин клубный открылся… Шутка! Если никто не будет против, я тебе после мероприятия подарю».

«Гилерме, сколько голов пропустишь в новом сезоне?», «Юрий Палыч, сколько забьём ЦСКА в Суперкубке», «Эдер, брат, пиши книгу про свои „золотые“ мячи», — вся встреча, каждый вопрос по факту был отдельной забавной и фактурной историей.