Психолог о сексе с куклами, тотальном одиночестве и японцах-трудоголиках

На телеканале RTД состоялась премьера документального фильма «Моя жена — кукла». Герои ленты — японцы, променявшие отношения с партнёром на интимную связь с её искусственным подобием. Обладатели секс-кукол ведут диалог со своими избранницами, делают им подарки и всячески о них заботятся. Между тем статистика показывает, что японцам всё сложнее найти пару в реальной жизни: интерес к традиционным отношениям падает. О предпочтении артефакта естественному, сексуальных перверсиях и одиночестве RT поговорил с психологом, директором психологического центра «Личность», кандидатом социологических наук Людмилой Поляновой.

— Герои этого фильма — люди и куклы. Один японец — пожилой вдовец, начавший коллекционировать кукол после смерти жены и заказавший первую куклу похожей на супругу; второй сам отдалился от жены. Есть ещё девушка — преуспевающая модель, которая также уже долгое время «сожительствует» с куклой. Что привело всех этих людей к такому выбору? Или у каждого свои мотивы?

— Основной мотив — тотальное одиночество. Особую роль в этом плане сыграл технический прогресс, который мы наблюдали в Японии несколько десятков лет назад. Явление, когда техника начала заменять человека, прозвали «японским чудом». Но у этого процесса оказались как положительные, так и отрицательные стороны. Многие японцы чувствуют себя одинокими, им хочется с кем-то общаться. Но препятствием становится японская стеснительность, зажатость. И вот эта японская зажатость находит спокойную гавань — появляется кукла.

Когда ты хочешь, ты её используешь, когда не хочешь — не используешь. Тебе ничего не мешает. Но такой подход таит опасность: когда одиночество незаметно смягчается, человек ещё быстрее уходит в психотическое функционирование. Сегодня в Японии с этим наблюдаются большие проблемы. Поэтому кукла — промежуточный выход из положения: «Я не одинок, но объект, который рядом со мной, безопасен». Вот в чём основа данного феномена.

— Один из героев упоминает, что в Японии мужчины находятся под давлением: они должны много зарабатывать. Другой говорит, что секс с женой — это хлопотно, то ли дело с куклой. Так, может быть, люди просто не хотят стараться выстраивать отношения?

— Я так не думаю. Полагаю, что главный мотив — безопасность. Японский мужчина не «должен» много зарабатывать — я против слова «должен». Там так принято. В Японии я общалась с дамой, муж которой прошёл весь этот грустный путь алкоголизма, потом шизофрении. Он врач — человек с хорошим образованием. Но перед тем, как он попал в психиатрическую лечебницу, у него было шесть выходных дней за год. Подчёркиваю: не отпускных, а выходных! То есть человек работал подряд 360 дней. А когда рядом находится живой человек, являющийся внешним критиком, — это дополнительное давление.

— То есть такая высокая занятость приводит к проблемам с коммуникацией?

— Безусловно. Даже машина устроена так, что иногда необходимо дать ей отдохнуть. Человек — тем более. Конечно, избыток работы может послужить причиной больших проблем — психологических, соматических. Здоровье нации может быть подорвано, если это не остановить и на государственном уровне не разработать программу, которая постепенно будет менять мировоззрение. Но сначала это должны принять в обществе — всегда страшно быть первым.

— В фильме рассказывается история любви молодой девушки к своей кукле. Героиня радуется, что кукла «принимает её любовь», и сетует, что к людям этого чувства она никогда не испытывала. На ваш взгляд, за пределами Японии многие сталкиваются с такими проблемами?

— Конечно. Таких людей масса, и они рядом с вами. Это вопрос первого года жизни любого человека. Существует такое понятие, как «первичное слияние»: если мать дала младенцу ощущение обожания, тогда транслируется умение любить других.

Если ребёнку не повезло и его мать только кормит, пеленает, моет, лечит, когда это нужно, но не вкладывается эмоционально — он растёт эмоционально холодным, безразличным.

Кстати, такие люди успешны в бизнесе, политике: ведь им никого не жаль, они не испытывают угрызений совести. Они не ощущали обожания, когда были детьми, их не научили любить по-настоящему.

— Противоположная ситуация. Один из героев очень переживает, что, если с ним что-то произойдёт, никто не будет заботиться о его кукле. Он будто бы перестал понимать, что она — неодушевлённый предмет. Как такое возможно?

— Это называется «отрицанием реальности». Это уже пограничное состояние — есть определённое психологическое отклонение. Я не буду дальше ставить диагнозы, поскольку не видела этого человека, с ним не работала, но то, что вы рассказываете, — отрицание реальности.

— Вот парадокс: люди перестают понимать, что кукла — неодушевлённый предмет, но в то же время не считают, что оскорбляют таким поведением своих жён.

— Когда мы были в Японии, в числе прочего обсуждали с коллегами проблему для нас необычную, но там распространённую: в семьях после рождения ребёнка мужчина нередко теряет интерес к жене как к сексуальному партнёру. Поэтому до сих пор у них существуют дома, где работают гейши (как они их называют, гейки и майки). Визиты туда не всегда заканчиваются сексуальными отношениями — раньше эти женщины просто делали досуг мужчин разнообразным. Но сейчас это всё больше приобретает другой оттенок. Более того, аналогичные дома появились и для женщин.

— Одна из героинь фильма — девушка, которая сама постоянно носит костюм и маску куклы. Она говорит, что пытается достичь идеала красоты. Может быть, и любители кукол не хотят состоять в отношениях с неидеальными людьми, ищут искусственный идеал?

— Конечно. Но это не норма. Всё, что является суррогатом — декофеин, безалкогольное пиво и вино, резиновые женщины, электронные сигареты, — всё это половинчатые решения. Даже реализуя фантазии с куклой, человек проявляет свою несостоятельность. Но мы знаем: если есть ярко выраженное проявление не нормы, он всегда возвращается на ту стадию своей жизни, где произошла травма. То есть, видимо, в юношеском, подростковом возрасте человек не пользовался успехом у сверстниц. Это осталось на бессознательном уровне как травма, и он вновь и вновь пытается реализовать свои желания.