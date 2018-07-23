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Жители Нижегородского района станут участниками фитнес-программы
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Жители Нижегородского района станут участниками фитнес-программы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Спортивно-оздоровительная программа «С фитнесом на „ТЫ“ состоится в Нижегородском районе 08 августа.
— Согласно ежеквартальному плану по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе на третий квартал текущего года, в этот день будет организована программа „С фитнесом на „ТЫ“, — сообщила администратор центра „Кругозор“ Ирина Чернова. — Ориентировочное количество участников — 50 человек. Приходите и проведите время с пользой для организма!
Участников ждут во дворе дома № 31 по Рязанскому проспекту. Мероприятие стартует в 11.00.
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