Овечкин будет лучшим отцом в мире: хоккеист с женой приняли участие в съемке для глянцевого журнала

Анастасия Шубская и Александр Овечкин приняли участие в съемке для глянцевого журнала. Пара предстала в необычных для них образах. Беременная супруга хоккеиста появилась в уютном костюме, а сам спортсмен — в свитере в тон и с надписью «Семья» на груди.

Поклонники пары гадают, кто же появится на свет. Большинство надеется, что у пары будет мальчик, который пойдет по стопам своего звездного отца. «Такие красивые и классные! Сашу люблю! Настя просто звезда! Всего вам, хороших родов! Сынок будет хоккеистом! А дочка фигуристкой! Это гены», «Мне кажется жизнь Саши уже изменилась с появлением в его жизни Насти», «Настя, вам повезло! Овечкин будет лучшим отцом в мире», — оставляют комментарии под снимком журнальной обложки.

Беременная Шубская на последних месяцах не сидит на месте. Она сопровождает мужа на всех светских мероприятиях. Будущая мама старается не расслабляться даже сейчас: на публике она всегда демонстрирует идеальный макияж, роскошные наряды и удобной обуви предпочитает высокие каблуки, за что ее, конечно, критикуют. Александр не отходит от жены ни на шаг. В этом году, кажется, сбылись все его мечты: он выиграл кубок Стэнли и ждет появление на свет малыша.

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