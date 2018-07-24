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Анна Коробкова: «Подруги в одинаковых платья — это повод для перепалки, но что делать, если ваш парень ходит в том…
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Анна Коробкова: «Подруги в одинаковых платья — это повод для перепалки, но что делать, если ваш парень ходит в том… 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Так уже получилось, что я, девушка, ношу одежду из мужских отделов магазины. Меня жутко раздражает, что большая часть женских вещей пастельных тонов, а принты на футболках изображают цветы, бабочек и котиков. Даже если череп напечатают, он будет какой-то женственный и мягкий, да ещё и с розовым бантиком сбоку. Мне такое не нравится.
Да, у меня есть молодой человек, с ним я живу уже несколько лет вместе. Как-то раз, когда мы только-только познакомились, я решила купить точно такие же кроссовки, как у него. Подумала — вот есть же парочки, которые ходят в романтичных футболках с фотографиями друг друга, а у нас будут одинаковые кроссовки. В принципе то же самое. Мой жест был оценен, и мы как дурочки проходили в одинаково обуви все лето.
Сейчас выражать симпатию таким образом нам уже не нужно. Но, видимо, сама тётка судьба за нас все решила. Все началось с того, что я не могла найти себе нормальные шорты на лето. Обошла все магазины, женские шорты больше похожи на джинсовые трусы, мужские тоже на мне не смотрелись. Наконец — о чудо!— я обнаружила шорты нужного размера и фасона, да ещё и с интересным дизайном. Прихожу довольная домой, хвастаюсь парню обновой. Но, как только он увидел покупку, начал смеяться и уже через секунду принес точно такие же джинсовые шорты, которые он буквально неделю назад купил себе.
А потом.. история повторилась. В магазины мы ходит по-отдельности. Порознь с разницей в пару недель мы покупали себе одинаковые футболку, свитер, даже сандали. Само собой, мы стараемся не одевать синхронно одинаковые вещи, если куда-то идем вместе.
Такое неожиданное совмещение вкусов напоминает нам, как же много между нами общего. Осталось только одинаковые штаны купить и все — точно настоящая любовь, можно смело в ЗАГС отправляться.
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