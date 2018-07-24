Самые скромные звездные свадьбы этого лета

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«Красивее невесты»: Орбакайте появилась на свадьбе у Агаларова в сногсшибательном платьеОколо 5 млн рублей ушло на декор: живые пионы и розы были повсюду — на столах, на сцене, на специальных конструкциях. Пожалуй, на этом роскошь закончилась. Церемония была красивой, но камерной, без излишеств. Около ста гостей, изысканные угощения, традиционные поздравления, общение, песни и танцы. После официальной части невеста сменила белое платье и фату на элегантное нежно-голубое платье.

На свадьбе Эмин не отпускал руку невесты, совсем потеряв голову от такой красоты. А ведь пара уже два года вместе! «Я нашел в ней счастье. Алена — друг, соратник, надежный партнер по жизни. Она понимает меня. Я уверен, что Алена не подведет и не предаст. Она — тот самый надежный тыл, который ищет каждый мужчина», — говорит влюбленный Эмин. Незадолго до свадьбы Агаларов помог жене открыть салон красоты. Агаларов признавался, что Алена понравилась ему с первого взгляда, когда он увидел ее на мероприятии Дома моды Валентина Юдашкина

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Баттл избранниц Эмина Агаларова: Лейла Алиева VS Алена ГавриловаМодель Алена Гаврилова родом из Саранска, где в 2004 году завоевала титул «Мисс Мордовия». Через пару лет уже в столице она штурмовала конкурс «Мисс Россия», но заняла лишь 4-е место. Вскоре Гаврилова удостоилась благосклонности миллиардера Рустама Тарико . До свадьбы дело не дошло, но Алена родила Тарико сына, а тот щедро ее одаривал: однажды на благотворительном аукционе за $300 тысяч выкупил право назвать новый вид редкой орхидеи, открытой на Мадагаскаре, именем любимой. И уже после расставания с Тарико Алена покорила сердце одного из самых завидных холостяков — бизнесмена (вице-президента группы компаний Crocus Group) и певца Эмина Агаларова. К тому времени Агаларов был уже разведен (у него двое сыновей от брака с дочерью азербайджанского президента Лейлой Алиевой). Анна Погорилая сказала «да» в Париже 20-летняя фигуристка Анна Погорилая вышла замуж за 25-летнего коллегу Андрея Невского . Жених ушел из любительского спорта, не добившись особых достижений, а в копилке Погорилой «серебро» чемпионата Европы-2017. Невский взял на себя все расходы по организации торжества и купил для невесты кольцо с внушительным бриллиантом.

Свадьбу гуляли в одном из столичных ресторанов, на шикарный декор не тратились. Праздничную атмосферу в зале создавал тамада, не обошлось и без традиционного бросания букета подружкам-фигуристкам, кражи невесты и слез мам во время первого танца молодых. Платье Анне сшила дизайнер, которой она заказывает наряды для фигурного катания. Свадебное путешествие состоялось еще до торжества: Анна хотела загореть и отдохнуть, чтобы прекрасно выглядеть в белом открытом платье. Погорилая по документам теперь Невская, но выступать продолжит под девичьей фамилией.

Это первый серьезный роман фигуристки — в большом спорте нет времени на шуры-муры. Андрей красиво и настойчиво ухаживал, а предложение сделал во время путешествия в Париж — на Эйфелевой башне.

Кто следующий? Черышев женится на испанке Фото: instagram.com больше по теме

Оля Бузова и ее самые невероятные выходки27-летний бомбардир сборной России Денис Черышев стал открытием недавнего чемпионата мира по футболу. Игрок живет в Испании, где выступает за клуб «Вильярреал». После успешного выступления Черышева на ЧМ известная разведенка Ольга Бузова вдруг заявила, что Денис теперь в ее сердце и она ждет звонка футболиста. Но это, конечно, шутка, ведь все знают: сердце Дениса Черышева принадлежит 25-летней испанке Кристине. Два года назад Черышев обратился в Испании в юридическую контору для урегулирования правовых вопросов, его адвокатом стала Кристина Кобе. Так началась эта история любви. Денис уже сделал предложение, и свадьба не за горами. У Бони новый миллионер Фото: Canio ROMANIELLO/Soevermedia/REX/FOTODOM.ru больше по теме

«Пора рожать»: Виктория Боня мечтает стать мамой во второй раз38-летняя Виктория Боня вновь поймала в свои сети миллионера. И если после пяти лет совместного проживания с Алексом Смерфитом она так и не смогла стать официальной женой бизнесмена, то теперь у выпускницы «Дома-2» все шансы дойти до венца. С Пьером Андюраном Боню познакомили общие друзья в Лондоне. В интервью Виктория рассказывает, что больше всего в 41-летнем Пьере ее привлекла его способность интересно рассказывать о космосе. Видимо, то, что бизнесмен владеет инвестиционным фондом с миллиардными доходами, умеет точнее других предсказывать цены на нефть и делать грамотные вложения денег, для Бони совершенно не важно. Новый мужчина Бони разведен, его бывшая жена — русская. Пьер часто летает из Лондона к Виктории в Монако, приглашает ее в гости, познакомил со своей дочерью, нашел общий язык с дочкой Бони. В окружении Виктории говорят, что в этот раз она свой шанс не упустит — бизнесмен по уши влюблен, поэтому предложение руки и сердца не заставит себя ждать. Матвейчук взял паузу до родов Фото: instagram.com больше по теме