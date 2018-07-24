7 простых лайфхаков, которые изменят вашу жизнь

Если вы хотите изменить свою жизнь в лучшую сторону, начните делать то, чем никогда не занимались раньше. Казалось бы, это простая истина, однако, увы, немногие ей следуют. Некоторые люди боятся, что у них ничего не получится и поэтому предпочитают оставить все, как есть, даже если им это не приносит счастье. Если вы не из их числа, тогда начните меняться сами и вы увидите, что ваши шансы на успех резко увеличатся.

Определитесь, действительно ли вы готовы меняться

Психологи утверждают, что существует два типа людей — те, кто готов меняться и те, кто готов мириться с действительностью лишь потому, что они боятся, что в конечном итоге все может стать еще хуже. Поэтому задайте себе вопрос: «Буду ли я доволен своей жизнью, если и через 5 лет буду заниматься тем, же, что и сейчас? Хочу ли я через 5 лет видеть себя в другом месте и в другой профессии?». Если ваши ответы сводятся к тому, что необходимо срочно что-то делать, иначе счастья вам не видать, тогда приступайте к решительным действиям и ни в коем случае не бойтесь перемен.

Вспомните, о чем вы мечтали и начните это реализовывать

Для того, чтобы достичь определенных высот, необходимо бросить себе вызов и каждый день совершать маленькие подвиги. Кроме того, неплохо бы вспомнить, о чем вы мечтали, что вас мотивировало и вдохновляло. Успешные люди признавались, что многие идеи реализовали лишь благодаря тому, что вовремя вспомнили о своих детских фантазиях и экспериментах. Ведь именно это им помогло вновь почувствовать интерес к жизни и заняться любимым делом.

Прислушивайтесь к мнению других, но действуйте, как считаете нужным

Если вы постоянно будете жить по чужой указки и следовать советам других людей, вы никогда не достигнете того, о чем мечтаете. Несомненно, прислушиваться к мнению профессионалов следует, но при этом не стоит применять их тут же на практике, а лучше сначала адаптировать к своим реалиям и проанализировать, каким образом это может быть вам полезно. Будьте независимы и не отступайте от задуманного лишь потому, что кто-то в свое время вам предрекал полный провал.

Действуйте постепенно, не пытайтесь охватить сразу все Некоторым не удается изменить свою жизнь лишь по той простой причине, что они стараются сразу увидеть результат, разочаровываются в том, что это невозможно, опускают руки и не хотят пробовать еще раз. Эксперты рекомендуют не зацикливаться на результате (вы ведь не можете предугадать, куда вас заведут ваши мечты) и сделать хотя бы первый шаг. Например, та же компания Google изначально задумывалась лишь как удобный онлайн-поиск для Стэнфордской библиотеки. А теперь подумайте, какие масштабы приобрел этот проект сегодня и что его еще ждет.

Не бойтесь начинать свое дело, как бы вас не отговаривали

Ели вы мечтали организовать свое дело, но постоянно прислушивались к окружающим, которые вам твердили, что это сложно, это невозможно, тогда не удивляйтесь, что ваша жизнь так и пройдет в мечтах о собственной компании, которой, увы, никогда уже не будет. Эксперты советуют проанализировать, действительно ли вы хотите заниматься чем-то своим? Чем вы готовы пожертвовать (в случае необходимости) ради своей мечты? Скажем, вам нужно будет на какое-то время отказаться от комфорта или других факторов, которые вас тормозят. Сможете ли вы это сделать? Готовы ли вы к таким жертвам? И лишь честно ответив себе на эти вопросы, вы сможете понять, действительно ли вы готовы к каким-либо серьезным поступкам или ваши идеи так и останутся нереализованными.

Если вы не начали делать что-то прямо сейчас, то не сделаете это уже никогда

Эксперты обращают внимание на то, что если вы решили что-то делать, то не откладывайте это на потом, иначе срабатывает так называемая «сила сопротивления», которая будет всячески мешать вам осуществить задуманное. Другими словами, ваш мозг начнет искать всяческие оправдания тому, почему вам не стоит заниматься своей идеей прямо сейчас, вместо того, чтобы действовать.

Помните, что все ошибаются, но лишь единицы воспринимают это как некий опыт

Психологи утверждают, что многие люди боятся совершать какие-либо действия по той лишь простой причине, что у них в свое время выработался «страх ошибки» и поэтому они предпочитают ничего не делать, но и не совершать промахи. Это неверный путь для тех, кто собрался изменить свою жизнь и достичь чего-то действительно стоящего в своей жизни. Проанализируйте свои поступки, изучите, что вы делаете неправильно, что можно было бы улучшить или от чего стоит отказаться, чтобы в итоге прийти к своей цели. Ведь только учась на ошибках (своих и чужих) мы развиваемся и, соответственно, двигаемся вперед.

Текст: Юлия Кальницкая

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