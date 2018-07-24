НЕ РАБОТАЕТ ОБЛОЖКА ПРОВЕРИТЬ!

Все бывали в такой ситуации: у вас в доме только слон не танцевал, а вам вдруг звонят друзья или свекровь — и напрашиваются в гости. Вы, конечно, не Золушка, но если у вас в запасе есть час, то вы сможете привести жилище в порядок. Достаточно убраться в ключевых зонах, чтобы гости посчитали вас идеальной хозяйкой.

Прихожая: пол Это первая область, куда ступает нога человека, вошедшего в ваш дом. Вытрясите коврик, соберите паутину и быстро проведите по полу шваброй. Вовсе не обязательно поднимать обувь и проявлять дотошность, достаточно произвести приятное впечатление. Если вы хотите его усилить, то проведите влажной тряпкой по основным маршрутам: переходам между комнатами. Когда пыль не искрится в лучах солнца, то кажется, будто вы каждый день наводите марафет. Уберите вещи со столика или табуретки в прихожей, чтобы гости могли на них разместить свои сумки и другие вещи.

Балкон: миски для животных

Если у вас есть кошки и собаки, то обязательно уберите в лотках и помойте миски, из которых они едят. Проверьте, чтобы по квартире не валялись клубки шерсти, которые при дуновении ветра превращаются в перекати-поли. Важный момент: вы привыкли и уже не ощущаете специфический запах, который свойственен домашним животным. Но остальным он ударяет в нос на входе. Поэтому для верности воспользуйтесь освежителями для воздуха. Большинству людей нравятся цитрусовые ароматы, которые ассоциируются с чистотой и хорошим настроением.

Каждый гость обязательно посетит санузел (и не раз!), поэтому он заметит и ржавчину, и волосы на раковине, и пятна от зубной пасты на зеркале. Все это вызывает брезгливость — люди не любят видеть в ванной и туалете следы присутствия другого человека. Поэтому направьте основные усилия на то, чтобы все поверхности заблестели. Смойте разводы вокруг мыльницы, уделите особое внимание унитазу и крышке на нем, спрячьте предметы гигиены в шкафчик под умывальником и аккуратно развесьте чистые полотенца для тех, кто к вам придет. Санитарная чистота — гарантия того, что вами будут довольны.

Кухня: чашки и стаканы

Худшее, что вы можете себе позволить, — это немытую посуду, которая возвышается горами. На худой конец закиньте ее в холодильник (если, конечно, вы уверены, что пришедшие не настолько свободно себя чувствуют, чтобы проверить ваши запасы еды). Особое внимание уделите чашкам и стаканам. Может быть, ваши гости откажутся от угощения, но они точно захотят выпить чай. Следы помады, желтое дно от кофе или чая, отпечатки пальцев недопустимы. Если у вас нет под рукой моющих средств, воспользуйтесь содой. Обладатели стеклянных столов должны помнить, что любые крошки на них увеличиваются в размерах, поэтому натрите поверхности тщательно или хотя бы закройте скатертью. И еще важное замечание: выкиньте мусор. Не выставляйте его за дверь и не прячьте в кладовку. Окружающим будет крайне неприятно споткнуться о черный мешок или весь вечер ловить себя на том, что в вашем доме пахнет тухлой рыбой.

Уберите мягкие игрушки, покрывала, книги, подушки, которые валяются на диване и в креслах. Порядок на софе создаст впечатление, будто остальные разбросанные по комнате вещи — часть дизайнерской задумки. Кстати, обязательно расправьте шторы. Во-первых, за них можно задвинуть коробки из-под обуви, технику и прочие странные предметы. Во-вторых, за ними отлично прячутся грязные окна. В-третьих, шторы создают уют.

Спальня: постельное белье

Возможно, вам повезло — вы общаетесь с тактичными людьми, которые не полезут в ваше частное пространство. Но близкая подруга или мама, скорее всего, не видят ничего зазорного в том, чтобы заходить туда, куда пожелают. Ради них поменяйте постельное белье (хотя бы наволочки на подушках) и расправьте покрывало. Тогда будет казаться, что вы чистюля, каких поискать.

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