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«Замуж за Бузову»: появился первый тизер реалити-шоу
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«Замуж за Бузову»: появился первый тизер реалити-шоу 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Уже в августе стартует проект, в котором известная певица будет искать мужчину своей мечты. На шоу пригласили 15 «амбициозных парней и состоявшихся мужчин», которые будут доказывать Ольге, что они достойные кандидаты в ее спутники жизни. «Я готова к новым отношениям, — заявляет телеведущая. — Из-за нехватки времени на походы в кино и свидания я решилась на этот шаг. Мы совместно с телеканалом ТНТ запускаем шоу, аналогов которому не было в России! Я верю, что с помощью него я смогу найти свою любовь и обрести счастье…».
Сегодня появился первый трейлер проекта. «Я хочу мужской ласки, заботы, внимания. Я хочу безумства, хочу огня, хочу страсти. Что проверяет людей? Деньги и слава. Вот эти два фактора будут в проекте. Когда человека ставят перед выбором, это многое показывает», — заявила Ольга в промо-ролике. Кроме того, она заявила, что, если не встретит мужчину на проекте, то, значит, обречена на одиночество.
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