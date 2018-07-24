Ещё
Мальчик, который ушел за ягодами из села под Нижним Тагилом и потерялся, провел в лесу всю ночь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальчик, который ушел за ягодами из села под Нижним Тагилом и потерялся, провел в лесу всю ночь 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Десятилетний Степан Климашевский ушел за ягодами в лес 23 июля и пропал. Поисковики направились в село Петрокаменское, что в 50 километрах от Нижнего Тагила и всю ночь искали ребенка в лесу. Только под утро Степана нашли и стали выводить из леса.
— Его искали около сотни человек: полиция, ОМОН, волонтеры, спасатели, — рассказала E1.RU рассказала инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Светлана. — Сейчас мальчика осматривает скорая. С ним все хорошо, он немного замерз.
Родители сначала надеялись сами найти сына, но после четырех часов безуспешных поисков все-таки обратились в полицию. Ночью поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе на поиски мальчика.
e1.ru: последние новости
Красотка из Екатеринбурга вошла в десятку финалисток сексуального конкурса Miss MAXIM Снимут и отправят в космос: в День города из екатеринбуржцев выстроят огромное слово для космонавта «На глазах у сестры скрылась под водой»: в Северке в карьере утонула девушка
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле67
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых2
Настоящие имена знаменитостей
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета3
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры27
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение