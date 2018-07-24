Мальчик, который ушел за ягодами из села под Нижним Тагилом и потерялся, провел в лесу всю ночь

Десятилетний Степан Климашевский ушел за ягодами в лес 23 июля и пропал. Поисковики направились в село Петрокаменское, что в 50 километрах от Нижнего Тагила и всю ночь искали ребенка в лесу. Только под утро Степана нашли и стали выводить из леса.

— Его искали около сотни человек: полиция, ОМОН, волонтеры, спасатели, — рассказала E1.RU рассказала инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Светлана. — Сейчас мальчика осматривает скорая. С ним все хорошо, он немного замерз.

Родители сначала надеялись сами найти сына, но после четырех часов безуспешных поисков все-таки обратились в полицию. Ночью поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе на поиски мальчика.