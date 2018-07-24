Ушел в лес за ягодами и пропал: в селе под Нижним Тагилом разыскивают десятилетнего мальчика

23 июля днем в селе Петрокаменское, что в 50 километрах от Нижнего Тагила, пропал десятилетний мальчик Степан Климашевский. Он пошел в лес за ягодами и не вернулся. Сначала родители пытались найти ребенка сами, но спустя четыре часа безрезультатных поисков обратились в полицию.

— Родители сейчас в лесу, ищут его, они без связи, — рассказала инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Светлана. — Сейчас там находится поисково-спасательный отряд «Скорпион», так как они в Нижнем Тагиле, быстрее туда добрались, наши ребята еще едут туда.

Ночью поисковый отряд «Лиза Алерт» объявили о сборе на поиски мальчика. Его рост 160 см, телосложение худощавое.

Мальчик был одет Серую футболку, серый спортивный костюм, синюю кепку и серые кроссовки.