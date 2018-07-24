Ещё
Ушел в лес за ягодами и пропал: в селе под Нижним Тагилом разыскивают десятилетнего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ушел в лес за ягодами и пропал: в селе под Нижним Тагилом разыскивают десятилетнего мальчика 

e1.ru 27 минут назад
Фото: e1.ru
23 июля днем в селе Петрокаменское, что в 50 километрах от Нижнего Тагила, пропал десятилетний мальчик Степан Климашевский. Он пошел в лес за ягодами и не вернулся. Сначала родители пытались найти ребенка сами, но спустя четыре часа безрезультатных поисков обратились в полицию.
— Родители сейчас в лесу, ищут его, они без связи, — рассказала инфорг поискового отряда «Лиза Алерт» Светлана. — Сейчас там находится поисково-спасательный отряд «Скорпион», так как они в Нижнем Тагиле, быстрее туда добрались, наши ребята еще едут туда.
Ночью поисковый отряд «Лиза Алерт» объявили о сборе на поиски мальчика. Его рост 160 см, телосложение худощавое.
Мальчик был одет Серую футболку, серый спортивный костюм, синюю кепку и серые кроссовки.
e1.ru: последние новости
Красотка из Екатеринбурга вошла в десятку финалисток сексуального конкурса Miss MAXIM Снимут и отправят в космос: в День города из екатеринбуржцев выстроят огромное слово для космонавта «На глазах у сестры скрылась под водой»: в Северке в карьере утонула девушка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле66
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых1
Настоящие имена знаменитостей
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета2
Счастье на чужом горе: разлучницы среди звезд5
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение