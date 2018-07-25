«Голые» платья, дерзкие декольте, розовые косы и даже костюм монашки: самые яркие образы звезд на фестивале «Жара»

С 26 по 29 июля в Баку пройдет третий по счету международный фестиваль «Жара». Четырехдневный музыкальный марафон обещает быть очень жарким, ведь количество заявленных селебрити зашкаливает!

Так, в прошлом году Светлана Лобода Вера Брежнева и Глюкоза устроили настоящую битву откровенных нарядов и пышных бюстов. Прозрачные платья, глубокие декольте, дерзкие мини — звездные красотки, похоже, решили свести с ума всех мужчин (и женщин тоже).

А вот Юлианна Караулова и Наргиз пошли по другому пути и вместо секси-платьев выбрали слегка эпатажные наряды. Первая вышла на ковровую дорожку с длинными розовыми косами, которые явно не оценили ее поклонники, а вторая и вовсе появилась в образе монашки: закрытое черное платье с белой вставкой в области шеи и декольте, клатч в виде Библии и черная косынка.

Впрочем, даже им не удалось переплюнуть Лолиту и Аллу Пугачеву , чьи наряды вызвали небывалый ажиотаж в Сети. Еще бы! Лолита вышла на сцену в «голом» комбинезоне, в котором ее с кем только не сравнивали: и с динозавром, и со всадником Апокалипсиса, и даже с героем диснеевского мультфильма «Моана». А Алла Борисовна появилась перед публикой в образе принцессы — в пышном розовом платье с юбкой из тюля.

Как видишь, отечественные селебрити знают, как удивить народ. Больше фото самых ярких и эффектных выходов звезд на фестивале «Жара» смотри в нашей фотогалерее!

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Фото:Александра Погиба / WMJ.ru, Starface