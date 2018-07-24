Мария Максакова, Ирина Круг и другие известные вдовы: чем они живут сегодня

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Владимир Тюрин ответил на обвинения в организации убийства Дениса ВороненковаБывший гражданский муж Марии Максаковой опроверг все обвинения в свой адрес. В октябре того же года генпрокурор Украины заявил, что вероятный заказчик убийства — бывший гражданский супруг Максаковой, предприниматель Владимир Тюрин, по версии следствия, тот имел как личные, так и политические мотивы. На днях стало известно, что киевская прокуратура повторно направила в суд дело об убийстве Вороненкова.

Свадьба Марии Максаковой и Дениса Вороненкова. Источник: Globallookpress

После смерти мужа знакомые предлагали Марии Максаковой вернуться в Россию, но она решила остаться в Киеве вместе с маленьким сыном Иваном. В России у певицы остались мать, известная актриса Людмила Максакова , отношения с которой после гибели Вороненкова стали достаточно сложными, а также дочь и сын от гражданского брака с Тюриным. Не так давно Мария призналась, что не собирается возвращаться на родину.

Личное дело

Максакова-Игенбергс Мария ПетровнаМария Максакова — российская оперная певица, актриса, политический деятель. Певица воспитывает младшего сына, периодически выступает с концертами, весной 2018 года на сцене Харьковского национального театра оперы и балета состоялась премьера оперы «Отелло», где Мария Максакова исполняет партию Дездемоны. В последние месяцы в прессе стали появляться слухи, что у Максаковой — новый роман, но имя своего избранника она тщательно скрывает. Сама звезда уверяет, что сейчас она о личной жизни не думает вообще и сосредоточена на творчестве и воспитании сына. Ирина Круг , вдова певца Михаила Круга Михаил Круг. Источник: Globallookpress

Вдова шансонье Михаила Круга не собиралась, но стала певицей — как она говорит, в память о муже. Для них обоих это был второй брак, на момент знакомства с Ириной (тогда она работала официантской в ресторане) артист уже жил один, Ирина в одиночку воспитывала дочь. В мае 2002 года у супругов родился сын Саша. Когда малышу было чуть больше месяца, Михаила Круга убили. Ирина ту страшную ночь запомнит на всю жизнь — как и то, что муж не дал преступникам задушить ее маму, свою тещу, и заслонил от пуль ее саму.

Как признавалась Ирина Круг, после смерти мужа она не знала, как ей жить дальше, что делать. В какой-то момент к ней пришла подруга, вспомнила, что как-то Круг записал на кассету новую песню. Это была «Тебе, моя последняя любовь». Вновь прослушав ее, Ирина поняла, что это знак, песня должна жить, раз Миша не спел — должна спеть она. Так в ее жизни начался новый этап.

Конечно, не обошлось без разговоров, что она эксплуатирует звездное имя знаменитого супруга, но ее очень поддержали их общие с мужем друзья — а потом и зрители. Поначалу певица думала, что больше не сможет строить отношения с мужчинами, но жизнь все расставила на свои места, нашлось место и любви, и новой семье. В 2006 году Ирина Круг вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова . В 2013 году у них родился сын. Некоторое время назад появились слухи о том, что супруги на грани развода, но потом Ирина сообщила, что они «все восстановили» и поняли, что не могут друг без друга. Видимо, это был просто семейный кризис, через который надо было пройти.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1792016607633740660_844464348"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Альбина Назимова, вдова телеведущего Владислава Листьева Художница и реставратор Альбина Назимова стала третьей женой Листьева. Именно в период этого брака в его жизни начался новый, очень успешный этап, карьера популярного телеведущего резко пошла вверх — говорили, что во многом это заслуга Альбины, ведь, как известно, за каждым успешным мужчиной стоит успешная женщина. Но при этом некоторые знакомые Влада Листьева Назимову сильно недолюбливали.

Альбина Назимова и Владислав Листьев. Источник: архив EG.RU

Через несколько лет после смерти Листьева, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома, его вдова вышла замуж за коллегу и приятеля Влада, продюсера и телеведущего Андрея Разбаша . Альбина Назимова говорила, что года три после смерти мужа не задумывалась ни о каких отношениях, но Андрей постоянно поддерживал ее, всегда был рядом — и постепенно все переросло в любовь. У них родился сын, Назимова сделала очень успешную карьеру, стала востребованным дизайнером интерьеров, однако отношения начали рушиться. У Разбаша появилась молодая пассия и, как рассказывали, Назимова его отпустила, сама подала на развод. А через несколько месяцев он скончался от сердечного приступа.

Не так давно стало известно, что Назимова вышла замуж в третий раз. Новым ее избранником стал бизнесмен и гонщик Александр Русинов . У супругов дом в Испании, у подножия Пиренеев. 53-летняя Назимова называет свое новое место жительства райским. По словам дизайнера, там ей спокойно и хорошо дышится, а больше ей ничего и не нужно. Татьяна Талькова, вдова певца Игоря Талькова Игорь Тальков. Источник: Wikimedia

Они познакомились еще совсем юными в 1979-м году, тогда Татьяне было 19 лет, а Игорю — 23 года, через год поженились, а вскоре у них родился сын Игорь Тальков-младший. Супруга певца всегда избегала публичности, предпочитая держаться на втором плане. 6 октября 1991 года, когда Талькова при странных и до сих пор так до конца и не выясненных обстоятельствах застрелили в питерском Дворце спорта «Юбилейный», Татьяна была в Москве.

По словам женщины, этот страшный день разделил ее жизнь на две половины — до и после. Она взяла себя в руки, хотя порой не хотелось жить. Но рос девятилетний сын, после 12 лет работы «только женой» надо было заниматься чем-то еще. Как позже вспоминала Татьяна Талькова, в профессию ее «пинками вернула подруга».

Татьяна Талькова, кадр YouTube

Сейчас она работает кастинг-директором, занимается подбором актеров для киносъемок. Замуж Татьяна, которая уже давно стала бабушкой, больше не вышла. Она как-то призналась, что найти человека, который мог бы заменить ей бывшего мужа, просто невозможно.

«Не могу сказать, что сидела, как затворница, прячась от мужчин. Я пыталась. Не получилось, как-то все не то», — поделилась Татьяна в одном из своих редких интервью. Она не любит, когда ее называют вдовой Талькова. «Слово „вдова“ не про меня. Я была и остаюсь женой Игоря», — сказала как-то Татьяна Ивановна.