Прокрастинация в бизнесе: причины и последствия

Прокрастинация — это не лень и не безделье. Правильно будет сказать, что это замена важных дел на неважные. Так происходит, когда вы приходите на работу с твердым намерением решить сложную задачу, но включаете компьютер и начинаете отвечать на почту, потом отвлекаетесь на разговор с коллегой, пьете кофе, убираетесь на рабочем месте, потом вам срочно нужно сделать что-то еще… и так до вечера. С утра картина повторяется, и важная задача откладывается, возможно, надолго. Ангелиной Шам, бизнес-коуч, эксперт в области психологии бизнеса.

Суть прокрастинации состоит в том, что человек выбирает низкоэнергетические, понятные и привычные состояния, которые не требуют дополнительных усилий, и в которых не нужны никакие экстра-действия.

В бизнесе прокрастинация — это состояние, в котором человек в привычном для себя темпе решает удобные для него задачи с предсказуемым исходом, приводящие к заданному результату. В этом случае для достижения желаемой цели нет необходимости предпринимать неординарные усилия.

Причина прокрастинации — чрезмерно высокий ритм жизни, неумение управлять энергией и потоком жизненных сил, эмоциональная перегрузка. Со временем организм начинает включать предохранители. Но это приводит не к отдыху и расслаблению, а к еще большему напряжению из-за собственной неудовлетворенности. Несмотря на то, что прокрастинация является сугубо психологическим явлением, вред от нее бизнесу наносится весьма финансовый.

Есть три канала, по которому бизнес теряет немалые ресурсы из-за прокрастинации:

Рассмотрим по порядку. Чтобы бизнес развивался и процветал, в нем должны решаться как краткосрочные задачи, связанные с производством, продажей, логистикой, бухгалтерией, так и долгосрочные задачи, связанные с маркетингом, инвестициями, внедрением новых проектов и технологий. Не стоит забывать про то, что бизнесу нужны энергичные люди с набором современных компетенций, готовые держать в своих руках его судьбу. А что же происходит, если эта судьба находится в руках прокрастинаторов?

1. Решение краткосрочных задач не терпит промедления. Ведь если людям придется долго ждать, то они вряд ли станут клиентами компании. Поэтому для всех отделов, связанных с клиентской работой, создаются регламенты, по которым работают сотрудники соответствующих отделов.

Хорошие регламенты исключают прокрастинацию. Сотрудник приходит на работу и знает, как, в какой последовательности и продолжительности делать все поручения. Руководителю лишь остается вовремя и планово контролировать своего сотрудника. Однако бывает так, что руководители, склонные к прокрастинации, откладывают контроль сотрудников или создание регламентов, жалуясь на нехватку времени. На самом же деле среди большого количества задач они выбирают те, которые более привычные и легкие, чем дела полезные и сложные.

Некоторые руководители вовсе не хотят создавать регламенты для своих сотрудников и предпочитают делать из работников «аутсорсеров». Подчиненным выплачивается небольшая фиксированная зарплата за «ничегонеделание» и предлагается премиальная часть в виде процентов от сделанной работы. Кажется, что хорошая премия должна мотивировать людей на работу. Но этого не происходит, потому что для зарабатывания премии надо совершать неординарные усилия, например, искать клиентов, ездить к ним на встречу, проводить с ними трудные переговоры, готовить документацию, изучать продукт, собирать информацию о клиентах и т.д. Поэтому человек откладывает это на потом, довольствуясь малой зарплатой и каждый раз находя «объективные» причины собственной неактивности.

2. Долгосрочные задачи требуют управленческой воли, ведь бизнес не может держаться долго на краткосрочных задачах. Даже если на данный момент с клиентами все в порядке и продажи идут хорошо, картина может резко измениться, если не заглядывать в будущее и не готовиться к изменению потребностей клиента. Долгосрочные задачи нужно решать уже сегодня, предвидя очертания завтрашнего дня и ощущая тенденции рынка. Они всегда связаны с определенной долей риска из-за того, что будущее никогда не определено точно, и любые инвестиции могут оказаться невыгодными.

Что же заставляет людей, несмотря на неопределенность, делать шаги в будущее? Это постоянное желание изменений, наличие мечты и болезненное нежелание стоять на месте.

Что мешает им делать это? Прокрастинация, нехватка энергии, чтобы сделать шаг в неопределенность, боязнь ошибки, слишком высокий уровень дискомфорта, чтобы шагнуть в него.

Я встречала в компаниях групповую прокрастинацию. Это когда в команде нет энергии для решительных действий. Решения вроде бы принимаются на словах, но от слов к делу переход очень длинный, и процесс внедрения решений тонет в разговорах, объяснениях невозможности, поисках причин и виноватых.

3. Для развития бизнеса нужны анти-прокрастинаторы. Скажу без преувеличения, бизнес — это, прежде всего, люди. И его развитие напрямую связано со способностью человека брать ответственность и держать риски. Если во главе компании стоят люди, которые не горят ее идеями, не готовы заражать людей и вести их за собой, которым их устойчивое предсказуемое состояние дороже интересов бизнеса, то вирус прокрастинации начнет заражать весь персонал. В компании не будет приветствоваться и культивироваться инициативность, креативность и проактивность, и постепенно чересчур «активные» люди будут выдавливаться из команды и заменяться на удобных и предсказуемых.

Это приведет к деградации кадрового персонала, потому что комфортно стоять на месте — удел и приоритет не тех людей, которым бизнес мог бы доверить свою жизнь.

Стоит помнить, что все жизненно важные процессы в бизнесе требуют выхода за рамки привычного и понятного поведения, и это несовместимо с промедлением и прокрастинацией. Ее цена может стоить бизнесу его результативности, если прокрастинируются краткосрочные и долгосрочные задачи и для людей не создается пространство роста и развития.

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