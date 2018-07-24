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Неймар включил в свой идеальный день покер и девушек
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Неймар включил в свой идеальный день покер и девушек 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал, как проводит свободное время, передает "Советский спорт".
Форвард пентакампеонов назвал несколько компонентов своего идеального отдыха.
"Просыпаешься в то время, когда захочется, играешь в покер или PlayStation, тусуешься с подругой и расслабляешься. Это всегда приятно", — приводит слова бразильца AS.
Сейчас футболист находится в отпуске после выступления на чемпионате мира — 2018.
Ранее Неймар объяснил причину своих симуляций.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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