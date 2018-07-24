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Такие домашние: Анастасия Шубская и Александр Овечкин появились на обложке журнала в уютных образах
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Такие домашние: Анастасия Шубская и Александр Овечкин появились на обложке журнала в уютных образах 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Одна из последних «беременных» фотографий Анастасии Шубской покорила Сеть.
Незадолго до появления на свет первенца легендарный хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская поучаствовали в семейной фотосессии.
«Когда мы узнали, что станем родителями, эмоции зашкаливали. И тогда, и сейчас чувствуем себя на седьмом небе от счастья», — поделились влюбленные с журналом HELLO!, обложку которого украсило их фото.
Выбор одежды и нежность, царящая в паре, очаровали поклонников.
«Какие же Вы гармоничные! Просто потрясающая пара!Счастья Вам!», «Храни вас Бог! Вы такие классные!», «Вы так похожи!)», «Очень рада за Вас! Вы пример семьи! Надеюсь, и у меня будет такая же любящая семья», «Пара отличная! И свитера отличные», «У нас тоже с мужем фото, где я уставшая от беременности, особенно на последнем месяце, а он счастливый на каждой фото))) так и тут, видно, что Насте уже тяжело)))», «Идеальная семья! Очень жду появления вашего малыша», «Уже животик опускается по моему», «Образ прикольный, не вылизанный гламур, а такой уютик)) необычно это для обложки», «Какая красивая обложкааа», — обсуждают фанаты.
Фото: instagram
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