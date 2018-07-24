Хабаровчане пока обходятся без резиновых женщин

В Хабаровске — 21 магазин интимных товаров. Практически все находятся в центре города, где аренда отнюдь не дешева. Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» решил познакомиться поближе с этой сферой рынка и узнал много нового.

Девяностые — с нежностью

Стою перед розовой вывеской магазина для взрослых и вот уже пятнадцать минут не решаюсь туда зайти. Я ведь солидный человек, что обо мне подумают продавцы? Еще минута и все-таки решаюсь. На двери звякает колокольчик, пара посетителей как по команде отворачиваются от витрин и начинают изучать потолок, косясь на новичка, за стойкой улыбается продавец, но услуги не навязывает.

Это старейший интим-магазин в Хабаровске. Его владельцы начинали в девяностые и до сих пор вспоминают эти времена с нежностью.

— Нам за товаром приходилось ездить в Москву, ближе ничего не было, — вспоминает Вячеслав Мясников . — Ох, и времена тогда были — сказка. Бандиты, рэкет и все остальные удовольствия. Но все с лихвой окупалось прибылью. Как только мы открылись, у нас очереди как за колбасой стояли. Люди шли посмотреть, что это за диковинка такая и, конечно, покупали. Было так: в начале месяца я полностью затаривал магазин товаром, а уже к двадцатым числам опять приходилось собираться в командировку — тут было хоть шаром покати, пусто. А потом люди, видимо, наелись экзотики….

— Не покупают?

— Покупают, но стали гораздо привередливее. Молодые заскакивают посмотреть и посмеяться, у студентов денег хватает только на презервативы с усиками, люди посолиднее выбирают что-то конкретное. Мы, конечно, всем рады, но наш основной контингент — те, кому около сорока и выше. Приходят одинокие женщины — у них карьера, им не до любовников, а удовольствия хочется, заглядывают одинокие мужчины — у них такая же проблема. Часто заходят пенсионеры.

Был случай: пришли мамаша со взрослой дочкой, вместе долго выбирали и купили ей дорогой вибратор. Потом мама одна зашла, а ей уже за шестьдесят, и приобрела такой же себе. Еще я заметил, что люди стали гораздо меньше стесняться говорить об интимном, особенно женщины.

Пока разговариваем, краем глаза замечаю двух посетительниц, женщинам под сорок пять, они останавливаются перед витриной и, ничуть не смущаясь, начинают обсуждать достоинства силиконовых заменителей мужского органа.

— Да, женщины сейчас приходят в интим-магазины, как в аптеку, — пожимает плечами Вячеслав. — Почти как за «лекарством», отсюда и общение с продавцом, как с врачом, которому можно рассказать все, даже самое тайное. Для мужчин такое посещение всегда стресс, пусть они это и скрывают. Издержки воспитания.

Женщина за полмиллиона

Магазины интимных товаров тоже меняются — ассортимент стал гораздо разнообразнее, пытаясь удовлетворить вкусы как можно более широких слоев населения. Сейчас это не только выставка-продажа искусственных органов, сегодня здесь большой выбор белья, предметов и одежды для ролевых игр, различных притирок и лосьонов, духов и прочего.

Есть даже настольные игры для пар и веселых компаний с весьма смелыми заданиями. Цены на все, мягко говоря, кусаются, хотя, если постараться, можно подобрать что-то подешевле.

— Я бы не рекомендовал экономить, — улыбается администратор. — Да, все стоит не дешево, но это такая сфера, что товар нужен качественный, иначе потом проблем не оберешься. Сэкономишь двести рублей, купишь что-нибудь китайское, а на лечение потом потратишь несколько тысяч.

Кстати, имея меньше тысячи в кармане, сюда вообще лучше не заходить, а так на недорогие, но качественные игрушки и трусики с кружевами хватит. На остальное придётся добавить.

— А какой самый дорогой товар?

— Искусственная женщина. Часто приходят, интересуются. Но когда узнают, что стоит она минимум пятьсот тысяч рублей, разворачиваются и уходят. Дорого, согласен. Но потребность у хабаровских мужчин в таких подружках есть.

КОММЕНТАРИЙ:

Главный уролог края Александр Миллер:

— Популярность интим-магазинов совсем не удивительна. То, что говорят, мол, из-за плохой экологии и стрессов снижается влечение, — полная ерунда. Фундаментально ничего не изменилось. Люди так же хотят секса и до сорока лет вполне обеспечены соответствующими гормонами. Но дело в том, что настоящий, полноценный секс возможен только с человеком, который тебе небезразличен, с которым ты испытываешь эмоциональную близость, которого любишь. А вот с этим как раз и возникают проблемы.

Секс должен быть ярким, а когда люди долго живут вместе, то яркость снижается, и тут-то начинается движение в сторону подобных магазинов. Такой своеобразный побег от фиаско. Есть, конечно, процент мужчин, у которых проблемы с эрекцией, часто, кстати, на фоне стрессов. И сегодня есть масса отличных препаратов, которые позволяют с этим справиться. Единственное — не рекомендуется сочетать их с сердечными препаратами. Подчеркну, не с сердечными заболеваниями, а именно с препаратами.

Самое главное, интимный акт должен быть эмоциональным. Когда супруги пытаются вступить в половой акт только потому, что так надо, то чаще всего это превращается в мультяшное безобразие, которое не лучшим образом отражается на здоровье партнеров. Секс должен приносить удовольствие, а не превращаться в обязанность.