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Алтайская живодерка, зарубившая топором котенка, оказалась дочерью главы села
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Алтайская живодерка, зарубившая топором котенка, оказалась дочерью главы села 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Девушка, которая расчленила маленького котенка топором, оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района. Напомним, ранее живодерка засняла жестокое убийство животного на камеру, после чего выложила видео в Сеть. Позже правоохранители сообщили о начале проверки по факту жестокого обращения с животными.
В настоящий момент глава села находится в отпуске, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации Михайловоского сельсовета. Сотрудники администрации подтвердили, что девушка приходится дочерью Виктору Штрауху. По сообщению собеседников агентства, из отпуска глава сельсовета вернется только через три недели.
Отметим, сразу после того, как инцидент получил огласку, вся семья удалила свои аккаунты в социальных сетях. Прежде чем удалить свою страницу «ВКонтакте», отец живодерки попросил прощения у пользователей Сети и признался, что ситуация повергла его в шок. Напомним, ранее правоохранители обещали дать оценку действиям девушки и вынести соответствующее решение.
Ранее похожая ситуация произошла в Кургане, где живодер заснял жестокое убийство кота на видео, которое впоследствии было загружено на просторы Сети. Против него было возбуждено уголовное дело.
Фото:pixabay.com
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