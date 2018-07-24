Петиция с требованием наказать школьницу за убийство котенка появилась в Сети

Жители Алтайского края начали сбор подписей с требованием наказать 16-летнюю школьницу, которая зарубила топором котенка, прокуратура региона уже проводит проверку учебного заведения, где учится девушка, сообщает во вторник Газета.ru

«В данный момент петицию подписали более 13 тысяч человек. Подписанты считают, что жестокое обращение с животными ведет к «деградации общества» и выразили надежду, что петиция поможет наказать школьницу», — говорится в сообщении.

Видео с убийством котенка было опубликовано в интернете 23 июля. Алтайская прокуратура уже начала проверку школы, в которой учится девушка.