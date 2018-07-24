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Изрубившая котёнка девушка оказалась дочерью чиновника
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Изрубившая котёнка девушка оказалась дочерью чиновника 

News.ru 1 час назад
Фото: Усолье.Инфо
В сети появилось видео, на котором девушка разрубает топором котёнка. Как выяснилось на данный момент, она оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха, сообщает РИА Новости".
Каких-то комментариев по этому поводу Штраух дать не смог, так как момент в отпуске и на работе его ожидают только через две недели. Сама же Екатерина Штраух и её отец удалили все свои аккаунты в соцсетях. Ролик выявлен в ходе мониторинга полицией соцсетей.
Подросток топором рубит котёнка, смеясь вместе с подружкой.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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