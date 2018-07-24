Изрубившая котёнка девушка оказалась дочерью чиновника

В сети появилось видео, на котором девушка разрубает топором котёнка. Как выяснилось на данный момент, она оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края Виктора Штрауха, сообщает РИА Новости ".

Каких-то комментариев по этому поводу Штраух дать не смог, так как момент в отпуске и на работе его ожидают только через две недели. Сама же Екатерина Штраух и её отец удалили все свои аккаунты в соцсетях. Ролик выявлен в ходе мониторинга полицией соцсетей.

Подросток топором рубит котёнка, смеясь вместе с подружкой.