Роскачество развенчало мифы о сайре

Роскачество проверило наиболее популярные в России рыбные консервы из сайры. Произведены они в самых разных регионах России — от Сахалина до Калининграда. Тесты проводили по 37 параметрам и убедились: все консервы полностью безопасны. По ходу исследования эксперты развенчали несколько потребительских убеждений и мифов, сообщает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков

Это совсем не кухня: вместо вилки — пинцет, вместо тарелки — лабораторная колба. Популярный в России продукт — консервы из сайры — оказались под пристальным наблюдением людей в лабораторных халатах.

Специалисты Роскачества закупили все образцы, которые были на рынке, — 23 торговые марки, и выяснили, стоит ли россиянам тратить деньги на сайру в жестяной банке.

«Первый вопрос — это безопасность консервов. Здесь много потребительских страхов. Ботулизм, различные варианты развития микроорганизмов в банке, попадание токсинов из морской воды. Тяжелые металлы, радионуклеиды. Здесь абсолютно позитивный результат. Вся исследованная продукция абсолютно безопасна», — говорит заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова

Второй критерий — качество. Количество рыбы, консистенция, вкус, бульон. Консервы изучали в общей сложности по 40 показателям. Все производители выдержали требования, а некоторые — значительно превысили. В лидерах рейтинга компании «Дальморепродукт», «Пеларгус» и «Доброфлот».

Сайра богата микроэлементами, полезными жирами, белком. Кроме того, низкокалорийна. Перед покупкой диетологи рекомендуют смотреть не только на состав, но внимательно изучать саму упаковку.

«Насколько она помята, побита. Даже может быть ржавчина. Этого быть не должно. Обращаем внимание на дату производства: либо она выдавлена, либо нанесена лазером», — говорит консультант по лечебному питанию Марина Сергиенко.

Сезон ловли сайры длится с июля по декабрь. В это же время должны быть изготовлены консервы. Это означает, что рыбу не замораживали и она сохранила полезные свойства. Кроме того, место производства должно быть в море или на побережье — в Приморском крае.

Специалисты также советуют: лучше покупать дорогие отечественные консервы. Чем выше стоимость, тем больше рыбы внутри.

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