«Старайся не наступать на мужчин»

Алина, 22 года, модель, преподаватель детских групп в школе радио

«Мне делают комплименты, особенно на работе. Мой рост 173 см и я всё равно стараюсь подобрать одежду и обувь так, чтобы зрительно выглядеть выше и стройнее, особенно летом. Я очень люблю короткие платья, брюки с высокой талией и каблуки. Мне кажется, любая девушка в таких образах выглядит максимально сексуально, что уж говорить о бесконечно длинных ногах.

Помимо внешности, девушка должна уметь поддержать разговор и иметь хорошее чувство юмора, как минимум. Внешность не главный фактор, но важный. Я поддерживаю себя в форме — занимаюсь спортом, хожу на кроссфит, стараюсь придерживаться правильного питания, но без фанатизма. Выпиваю два литра воды в день и принимаю комплекс витаминов. Внешний вид напрямую зависит от здоровья и тонуса тела. Перед сном люблю понежиться в ванне, после наношу увлажняющий крем».

Инна, 30 лет, дизайнер

«Комплименты я получаю постоянно. Один из запоминающихся и оригинальных: «Эта девушка настолько прекрасна, она нарисована самим Богом». Я считаю, что в женщине самое главное не внешность, а женственность и сексуальность.

Как я ухаживаю за собой — раз в месяц посещаю косметолога, делаю чистку, маски, пилинги. Что касается фигуры, я не очень увлекаюсь спортом, занимаюсь без фанатизма для поддержания мышц в тонусе и обязательно делаю массаж, потому что, как и каким бы спортом не занимайся, упругость дает только массаж. Правильно питаюсь. Я не стараюсь казаться выше, потому что считаю, что и так достаточно высокая и стройная, мой рост 173 см».

Екатерина, 20 лет, работает в семейном бизнесе

«Грех хвастаться, но получаю комплименты частенько. «Когда по улице идешь, старайся не наступать на упавших в обморок мужчин», наверное, самый оригинальный был такой. Внешность у девушки считаю одним из главных составляющих успеха.

Я ухаживаю за собой, регулярно посещаю косметолога, ежедневно увлажняю кожу, пользуюсь хорошей косметикой. Мой рост 170 см, и я не старалась никогда зрительно казаться выше, но каблуки ношу часто».

Яна, 32 года, персональный тренер

«Я часто получаю восхищенный комплименты по поводу моей фигуры. Внешность считаю не самым важным козырем девушки, но одним из главных. Правильное питание и спорт это тот базис, без которого остальное не работает.

Косметология тоже присутствует, но исключительно уходовая. Я ношу каблуки, чтобы казаться выше, стройнее, потому что ростом я 160 см. Обувь на каблуке красит любую девушку, даже походка меняется».

Анастасия, 23 года, директор модельного агентства

«Мой рост 180 см, и я часто получаю комплименты по поводу длины ног, чаще всего от девушек. Я очень люблю обувь на каблуке и ношу её почти каждый день, поэтому зрительно смотрюсь еще выше.

Я слежу за собой — занимаюсь спортом, правильно питаюсь, а это уже дает свежий внешний вид и хорошее тело. Считаю, что внешность важна, не зря говорят, что встречают по одежке, провожают по уму, но всё же главный козырь у любой девушки — это чувство юмора и её богатый внутренний мир».

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