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Нику Янгу понравилось высказывание Майкла Бизли
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Нику Янгу понравилось высказывание Майкла Бизли 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник Ник Янг отреагировал на слова форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкла Бизли, который заявил, что людям нужно перестать осуждать его и других баскетболистов.
«Если все будут выполнять свою работу правильно и перестанут оценивать некоторых игроков, главным образом меня, то вы поймёте, что такие парни, как я, Ник Янг, Джей Ар Смит и Лэнс Стивенсон на самом деле знают, как играть в баскетбол, как побеждать и как ладить с другими», — сказал Бизли.
«Мне нравится», — написал Янг под словами форварда «Лейкерс».
Фото доступно на странице Ника Янга в «твиттере».
В минувшем сезоне Ник в составе «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА. 1 июля 33-летний защитник получил статус неограниченно свободного агента. Игрок до сих пор находится в поисках нового клуба.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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