Нику Янгу понравилось высказывание Майкла Бизли

Защитник Ник Янг отреагировал на слова форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкла Бизли , который заявил, что людям нужно перестать осуждать его и других баскетболистов.

«Если все будут выполнять свою работу правильно и перестанут оценивать некоторых игроков, главным образом меня, то вы поймёте, что такие парни, как я, Ник Янг, Джей Ар Смит и Лэнс Стивенсон на самом деле знают, как играть в баскетбол, как побеждать и как ладить с другими», — сказал Бизли.

«Мне нравится», — написал Янг под словами форварда «Лейкерс».

Фото доступно на странице Ника Янга в «твиттере».

В минувшем сезоне Ник в составе «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА. 1 июля 33-летний защитник получил статус неограниченно свободного агента. Игрок до сих пор находится в поисках нового клуба.