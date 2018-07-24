Неизвестный отобрал у 10-летней девочки 150 рублей и ударил ее по голове в Радофинниково

Мужчина отобрал деньги у маленькой девочки, предварительно обыскав ее. Перед уходом он зачем-то ударил ее по голове. Об этом сообщают правоохранители

Заявление в тосненскую полицию подал пенсионер из Пушкина. По его словам, неизвестный мужчина 35 лет обыскал его 10-летнюю внучку и отобрал 150 рублей. Все произошло рядом с деревней Радофинниково. Забрал единственные 150 рублей из кармана девочки, он ударил ее по голове, сел на пассажирское сидение синей отечественной легковушки и уехал.

Неизвестный был одет в тёмные джинсы и тёмную кофту с длинным рукавом. На голове была кепка, а на глазах — солнцезащитные очки.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».