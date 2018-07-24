Ещё
Неизвестный отобрал у 10-летней девочки 150 рублей и ударил ее по голове в Радофинниково
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неизвестный отобрал у 10-летней девочки 150 рублей и ударил ее по голове в Радофинниково 

Ivyborg.ru 1 час назад
Мужчина отобрал деньги у маленькой девочки, предварительно обыскав ее. Перед уходом он зачем-то ударил ее по голове. Об этом сообщают правоохранители
Заявление в тосненскую полицию подал пенсионер из Пушкина. По его словам, неизвестный мужчина 35 лет обыскал его 10-летнюю внучку и отобрал 150 рублей. Все произошло рядом с деревней Радофинниково. Забрал единственные 150 рублей из кармана девочки, он ударил ее по голове, сел на пассажирское сидение синей отечественной легковушки и уехал.
Неизвестный был одет в тёмные джинсы и тёмную кофту с длинным рукавом. На голове была кепка, а на глазах — солнцезащитные очки.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
Ivyborg.ru: последние новости
Девочки из Шлиссельбурга стали чемпионками мира Потомки лейтенанта красноармейца Василия Соловья впервые приехали на его могилу Главные ворота парка Монрепо готовятся к реставрации
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь17
Королева шокировала поклонников вульгарным образом11
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены1
Почему считается, что от капусты вырастет грудь
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых2
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение