Алферова пострадала в Италии

Актриса Ксения Алферова случайно пострадала во время отдыха в Сицилии. Во время прогулки ее ужалила пчела. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Российская актриса рассказала, что гуляла по саду, когда ее в ногу ужалила пчела. Она долго думала стоит ли выкладывать фото с того момента, но все же решилась. Алферова опубликовала серию снимков в социальной сети Instagram. «Классная фотка получилась, дочка со страху случайно сделала», — подписала пост она.

Муж отнес актрису на руках и помог уменьшить боль. «Важно, что мой муж знает отличный рецепт как сделать так, чтобы после укуса нога несильно раздулась и главное, чтобы боль прошла!» — рассказала народная артистка.

Последнем посте знаменитость сообщила, что вся прелесть таких моментов в том, что за тобой ухаживают. «В чем прелесть укуса пчелы?! Правильно, в том, что все вокруг тебя носятся, охают, ахают, цветы дарят, на руках носят, кормят, поят, слова ласковые говорят!» — поделилась Ксения.