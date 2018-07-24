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Алферова пострадала в Италии
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Алферова пострадала в Италии 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Актриса Ксения Алферова случайно пострадала во время отдыха в Сицилии. Во время прогулки ее ужалила пчела. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Российская актриса рассказала, что гуляла по саду, когда ее в ногу ужалила пчела. Она долго думала стоит ли выкладывать фото с того момента, но все же решилась. Алферова опубликовала серию снимков в социальной сети Instagram. «Классная фотка получилась, дочка со страху случайно сделала», — подписала пост она.
Муж отнес актрису на руках и помог уменьшить боль. «Важно, что мой муж знает отличный рецепт как сделать так, чтобы после укуса нога несильно раздулась и главное, чтобы боль прошла!» — рассказала народная артистка.
Последнем посте знаменитость сообщила, что вся прелесть таких моментов в том, что за тобой ухаживают. «В чем прелесть укуса пчелы?! Правильно, в том, что все вокруг тебя носятся, охают, ахают, цветы дарят, на руках носят, кормят, поят, слова ласковые говорят!» — поделилась Ксения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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