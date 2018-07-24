В Кыргызстане все больше пенсионеров ведут активный образ жизни

В Кыргызстане все больше пенсионеров отказываются коротать время перед телевизором. Они ведут активный образ жизни, многие даже дают фору молодым, сообщает корреспондент «МИР 24» Дарья Ким.

Тренер обязан быть в форме, считает 64-летний Нурлан Карабиев. Когда он вышел на пенсию, без дела сидеть не стал и записался в тренажерный зал. Хобби стало новой профессией.

«Эта работа, которую я люблю. Я пришел в 50 лет, сейчас я на этот возраст и ощущаю себя, не больше. И показатели такие же, может, даже лучше», — говорит тренер.

На занятия приходит в основном молодежь. Тренер делится: общаясь с ними, чувствует себя бодрее. Подопечные, в свою очередь, вдохновляются силой наставника.

«Несмотря на возраст, человек очень динамичный, мотивирующий ребят на тренировки. Потому что он спокойно может дать фору и молодым, и опытным спортсменам», — говорит посетитель спортзала Максим Бугримов.

Примером для младшего поколения служит и 78-летний Аскар Жумагулов. 10 лет назад он стал первым и единственным преподавателем чечетки. Заниматься этим танцем начал еще во время службы на балтийском флоте.

«Недавно сидели с друзьями. Они шутят: тебе уже 78 лет, тебя удар хватит, зачем прыгаешь. А другой друг говорит: пусть он танцует, Зельдин до 100 лет танцевал», — говорит степист, фотохудожник Аскар Жумагулов.

Танцевать научил и внука. Четыре года назад он стал дипломантом чемпионата мира по степ-танцам в Германии.

«Я смотрел, как дедушка танцует, начал повторять, он заметил. И начал говорить: сделай вот так. И мне интересно стало», — говорит Сулейман Жумагулов.

Кроме танцев мастера вдохновляет фотоискусство. В ближайших планах сделать каталог с любимыми снимками и презентовать их на Играх кочевников, чтобы как можно больше туристов узнали о красотах Кыргызстана.

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