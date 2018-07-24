Звезда Первого канала Светлана Абрамова раскрыла необычное имя новорожденной дочери

31-летняя ведущая шоу «На десять лет моложе» на Первом канале Светлана Абрамова впервые стала мамой.

Супруги Антон Ларсен и Светлана Абрамова впервые стали родителями несколько дней назад и уже придумали для новорожденной малышки оригинальное имя.

— подписала Светлана в Instagram фото, сделанное еще в роддоме. «Светлан, поздравляю с этим счастьем! Растите, крепните и пусть ангел-хранитель всегда ведет Николь по счастливой дорожке», «Пусть Николь растет здоровой, красивой и счастливой», «Пусть малышка растет в любви и заботе, радует вас своим здоровьем, красотой и достижениями!» — искренне желают Светлане поклонники. А как тебе такое необычное имя?

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Фото:Instagram