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Звезда Первого канала Светлана Абрамова раскрыла необычное имя новорожденной дочери
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Звезда Первого канала Светлана Абрамова раскрыла необычное имя новорожденной дочери 

WMJ.ru 40 минут назад
Фото: WMJ.ru
31-летняя ведущая шоу «На десять лет моложе» на Первом канале Светлана Абрамова впервые стала мамой.
Супруги Антон Ларсен и Светлана Абрамова впервые стали родителями несколько дней назад и уже придумали для новорожденной малышки оригинальное имя.
— подписала Светлана в Instagram фото, сделанное еще в роддоме. «Светлан, поздравляю с этим счастьем! Растите, крепните и пусть ангел-хранитель всегда ведет Николь по счастливой дорожке», «Пусть Николь растет здоровой, красивой и счастливой», «Пусть малышка растет в любви и заботе, радует вас своим здоровьем, красотой и достижениями!» — искренне желают Светлане поклонники. А как тебе такое необычное имя?
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Фото:Instagram
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