Звезда Первого канала Светлана Абрамова впервые стала мамой

31-летняя ведущая шоу «На 10 лет моложе» Светлана Абрамова родила дочь и уже назвала ее имя, а также показала первое фото.

Накануне телеведущая Светлана Абрамова и бизнесмен Антон Ларсен впервые стали родителями. О радостном событии супруги сообщили в своих микроблогах. Они опубликовали первые фото из роддома и не стали скрывать имя малышки.

«Моя Николь», «Николь, мы очень рады с тобой познакомиться», — написали влюбленные.

Дочь у Абрамовой и Ларсена родилась через год после свадьбы. Они устроили праздник для всех родных и друзей 19 июля 2017-го в одном из отелей Барвихи. А до того, как оформить отношения, пара жила вместе около двух лет.

Фото и видео: Instagram