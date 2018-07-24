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Звезда Первого канала Светлана Абрамова впервые стала мамой
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Звезда Первого канала Светлана Абрамова впервые стала мамой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
31-летняя ведущая шоу «На 10 лет моложе» Светлана Абрамова родила дочь и уже назвала ее имя, а также показала первое фото.
Накануне телеведущая Светлана Абрамова и бизнесмен Антон Ларсен впервые стали родителями. О радостном событии супруги сообщили в своих микроблогах. Они опубликовали первые фото из роддома и не стали скрывать имя малышки.
«Моя Николь», «Николь, мы очень рады с тобой познакомиться», — написали влюбленные.
Дочь у Абрамовой и Ларсена родилась через год после свадьбы. Они устроили праздник для всех родных и друзей 19 июля 2017-го в одном из отелей Барвихи. А до того, как оформить отношения, пара жила вместе около двух лет.
Фото и видео: Instagram
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