В Волгограде семья с двумя детьми провалилась в затопленную водой огромную яму на дороге

Мать, отец и их двухмесячные дочки в едва не погибли.

ЧП произошло 22 июля во время ливня на Нулевой Продольной с семьей Гойхфис. Как говорят супруги, они спешили домой, в какой-то момент земля в буквальном смысле словам ушла из под ног. Только благодаря мгновенной реакции они остались живы и спасли своих детей.

— Во время начавшегося сильного дождя мы переждали его в речпорту и поспешили домой и буквально шагнули в пропасть, — вспоминает страшные события Юлия Гойхфис, — не было видно, что там какой-то обрыв или яма. Просто была лужа. Когда муж вез коляску, у меня Соня была на руках, а Маша — в коляске. Муж начал проваливаться. Сначала думала, что подхвачу и вытяну коляску, но увидела, что муж уже с головой почти в воде, а его рост — два метра. Мгновение, и я тоже по грудь оказалась в воде.

Муж и жена сумели выбраться из водной западни. К лову, одна из девочек, находившаяся в коляске, была пристегнута. Это и спасло ребенка, иначе она могла оказаться в глубокой мутной воде.

Напомним, в Воскресение во второй половине дня на Волгоград обрушился ливень в третий раз за недели. Вновь были перекрыты три основные дороги в городе. Горожане активно делились снимками потопа в соцсетях. А один из жителей Волгограда снял удар молнии, которая разрушила кирпичный забор около «Красных казарм» на Рокоссовского.