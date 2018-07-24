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Людмила Брагина: «Я до сих пор веду активный образ жизни»
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Людмила Брагина: «Я до сих пор веду активный образ жизни» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. Первая Олимпийская чемпиона Кубани Людмила Ивановна Брагина сегодня празднует 75-летие. Великую спортсменку лично поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
— Вы помогли сделать нашу страну великой державой. Благодаря труду и стараниям, не раз стояли на пьедестале почета. Занимая первые места на спортивных состязаниях, стали первой и в жизни. Вы очень активны, стараетесь, чтобы в спорте была не только форма, но и содержание. Ведь успешным спортсмен становится не только благодаря тренировкам, но и особому духу победителя, -обратился к Людмиле Ивановне глава региона.
Брагина— бегунья на средние дистанции. В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене взяла золотую медаль в беге на 1500 метров. Людмила Ивановна 13 раз становилась чемпионкой СССР, на ее счету семь мировых рекордов.
В разговоре с корреспондентом «НК» Брагина призналась, что до сих ведет активный образ жизни.
— Как почетный председатель Союза ветеранов спорта в основном сейчас работаю с ветеранами. Мы ездим и в школы, и среди молодежи выступаем, посещаем турниры. Весной провожу «Открытые краевые соревнования по бегу на призы Олимпийской чемпионки Л. И. Брагиной», в них участвует детвора со всего региона. Последние годы муж (Заслуженный тренер СССР Виктор Казанцев, ушел из жизни летом 2017 года — прим. «НК») тяжело болел, поэтому из Краснодара я никуда не уезжала.
Брагина также отметила, что хоть большие таланты и встречаются редко, среди нынешних молодых легкоатлетов Кубани много способных ребят.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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