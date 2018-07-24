Организатору блог-тура: кто, зачем и почему приехал

Итак, все блогеры встречены, размещены и накормлены. Теперь пора всех собирать вместе и вводить в курс дела. Если вовремя не проговорить нужные хештеги, имена главных представителей, цифры, то на протяжении всего блог-тура от блогеров будут поступать одни и те же вопросы.

Лучший вариант — когда одна и та же важная информация помимо устной речи содержится ещё в документах, рабочей беседе, какой-нибудь корпоративной группе, на которую так же важно дать ссылку.

Установка первого контакта

Говорить на бегу блогерам, что их ждёт впереди да ещё и называть какое-то время — бессмысленно. Письменные коммуникации — «наше всё».

Документы (расширенная версия того, что могло быть предварительно прислано) в месте пребывания лучше всего заранее разместить на видном месте.

Приятнее — когда ещё и со знаком внимания руководителя организации. Например, когда на подушке твоей кровати лежит приветственная открытка в фирменном стиле.

Программу мероприятия лучше сделать удобного формата, а не А4 — чтобы можно было её вложить в выданный чуть позже нагрудный бейдж или засунуть в карман подаренной сумки. В ней должна содержаться информация о «первой встрече» участников блог-тура, прибывающих на место Х обычно в разное время.

Организаторам стоит учесть то, что приехавшие блогеры захотят немного отдохнуть с дороги, принять душ или прогуляться по близлежащим местам. Не стоит начинать программу блог-тура сразу после приезда — заложить нужно хотя бы час, полтора свободного времени.

Первое собрание

Первое собрание необходимо для того, чтобы блогеры увидели друг друга, интуитивно поняли, с кем стоит соорганизоваться по возрасту, полу или сферам интереса, пожали руки знакомым, познакомились с не знакомыми.

Если помещение позволяет, то лучше организовать стол регистрации — особое чувство значимости появляется, когда тебе выдают фирменную продукцию взамен на произнесённую свою фамилию.

Кстати, подаренные вещи в блог-турах носятся с особым удовольствием, это потом уже они складываются глубоко в шкаф, отвозятся на дачу или раздариваются друзьям.

Чтобы не было скучно стоять в очереди, можно рядом разместить фирменный брендвол 3Х2, на фоне которого блогеры непроизвольно начнут фотографироваться, держа в руках таблички или примеряя подаваемые им помощником организаторов аксессуары…

Первое собрание — пожалуй, самый ответственный момент для организаторов — нужно успеть мгновенно установить со всеми дружеский контакт, тактично объяснить с какой целью всех собрали, озвучить названия брендов и задействованных в программе мероприятия людей, познакомит с таймингом и техникой безопасности.

Фразы типа «Эй ты, иди сюда!», «Девушка, я к вам обращаюсь!» лучше не использовать. По идее, организаторы должны знать в лицо всех приглашённых, ведь они ночами просматривали их социальные сети и блоги…

Первый день многодневного блог-тура мало похож на командную работу, поэтому в него лучше запланировать мероприятия на сплочение коллектива, поднятие корпоративного духа. Здесь подойдут игры с делением на группы (организаторам лучше заранее подготовить списки групп, зная, кто в ком мог бы нуждаться по роду своей деятельности. Всё же нетворкинг — великая вещь!), прохождение квестов или выполнение любых других коллективных заданий.

От алкогольных мероприятий лучше отказаться, потому что ЗОЖников становится всё больше и больше, а они чувствовать себя белыми воронами не любят.

В любом случае, результат первой встречи должен быть вот какой:

— блогеры перестают чувствовать себя брошенными в неизвестность, они полны сил и энтузиазма вершить свои великие дела,

— всем объяснили, что можно писать/снимать, а что нельзя и почему (!),

— в лицо знают не только выступившего несколько минут назад директора, но и ответственного по розеткам,

— программа и действия в её рамках понятны.