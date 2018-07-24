Ещё
Организатору блог-тура: кто, зачем и почему приехал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Организатору блог-тура: кто, зачем и почему приехал 

Уральский меридиан 19 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Итак, все блогеры встречены, размещены и накормлены. Теперь пора всех собирать вместе и вводить в курс дела. Если вовремя не проговорить нужные хештеги, имена главных представителей, цифры, то на протяжении всего блог-тура от блогеров будут поступать одни и те же вопросы.
Лучший вариант — когда одна и та же важная информация помимо устной речи содержится ещё в документах, рабочей беседе, какой-нибудь корпоративной группе, на которую так же важно дать ссылку.
Установка первого контакта
Говорить на бегу блогерам, что их ждёт впереди да ещё и называть какое-то время — бессмысленно. Письменные коммуникации — «наше всё».
Документы (расширенная версия того, что могло быть предварительно прислано) в месте пребывания лучше всего заранее разместить на видном месте.
Приятнее — когда ещё и со знаком внимания руководителя организации. Например, когда на подушке твоей кровати лежит приветственная открытка в фирменном стиле.
Программу мероприятия лучше сделать удобного формата, а не А4 — чтобы можно было её вложить в выданный чуть позже нагрудный бейдж или засунуть в карман подаренной сумки. В ней должна содержаться информация о «первой встрече» участников блог-тура, прибывающих на место Х обычно в разное время.
Организаторам стоит учесть то, что приехавшие блогеры захотят немного отдохнуть с дороги, принять душ или прогуляться по близлежащим местам. Не стоит начинать программу блог-тура сразу после приезда — заложить нужно хотя бы час, полтора свободного времени.
Первое собрание
Первое собрание необходимо для того, чтобы блогеры увидели друг друга, интуитивно поняли, с кем стоит соорганизоваться по возрасту, полу или сферам интереса, пожали руки знакомым, познакомились с не знакомыми.
Если помещение позволяет, то лучше организовать стол регистрации — особое чувство значимости появляется, когда тебе выдают фирменную продукцию взамен на произнесённую свою фамилию.
Кстати, подаренные вещи в блог-турах носятся с особым удовольствием, это потом уже они складываются глубоко в шкаф, отвозятся на дачу или раздариваются друзьям.
Чтобы не было скучно стоять в очереди, можно рядом разместить фирменный брендвол 3Х2, на фоне которого блогеры непроизвольно начнут фотографироваться, держа в руках таблички или примеряя подаваемые им помощником организаторов аксессуары…
Первое собрание — пожалуй, самый ответственный момент для организаторов — нужно успеть мгновенно установить со всеми дружеский контакт, тактично объяснить с какой целью всех собрали, озвучить названия брендов и задействованных в программе мероприятия людей, познакомит с таймингом и техникой безопасности.
Фразы типа «Эй ты, иди сюда!», «Девушка, я к вам обращаюсь!» лучше не использовать. По идее, организаторы должны знать в лицо всех приглашённых, ведь они ночами просматривали их социальные сети и блоги…
Первый день многодневного блог-тура мало похож на командную работу, поэтому в него лучше запланировать мероприятия на сплочение коллектива, поднятие корпоративного духа. Здесь подойдут игры с делением на группы (организаторам лучше заранее подготовить списки групп, зная, кто в ком мог бы нуждаться по роду своей деятельности. Всё же нетворкинг — великая вещь!), прохождение квестов или выполнение любых других коллективных заданий.
От алкогольных мероприятий лучше отказаться, потому что ЗОЖников становится всё больше и больше, а они чувствовать себя белыми воронами не любят.
В любом случае, результат первой встречи должен быть вот какой:
— блогеры перестают чувствовать себя брошенными в неизвестность, они полны сил и энтузиазма вершить свои великие дела,
— всем объяснили, что можно писать/снимать, а что нельзя и почему (!),
— в лицо знают не только выступившего несколько минут назад директора, но и ответственного по розеткам,
— программа и действия в её рамках понятны.
Уральский меридиан: последние новости
Футбольное пари: уральский журналист накроет стол на 150 тысяч рублей На Южном Урале предложили ввести идентификаторы незамужних В Тюмени пройдет выставка-ярмарка «Дачное подворье»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь17
Королева шокировала поклонников вульгарным образом11
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены1
Почему считается, что от капусты вырастет грудь
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых2
Новости партнеров
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение