Как избавиться от белокрылки в теплице. Проверенные способы

Сегодня у каждого второго огородника на участке есть теплица, которая позволяет получить более ранний урожай овощей и защитить растения от изменчивых погодных условий открытого грунта. Однако теплый и влажный тепличный микроклимат приходится по нраву не только растениям. Такие комфортные условия оказываются очень привлекательными для белокрылки, которая в короткие сроки способна сгубить весь урожай.

Теплица — излюбленное место обитания белокрылки

— излюбленное место обитания белокрылки

Описание вредителя

Взрослая особь белокрылки (Aleyrodidae) походит на миниатюрного белоснежного мотылька — длина ее тельца не превышает 2 мм. Но это нежное, на первый взгляд, создание можно сравнить с мощным насосом, настолько активно насекомое высасывает сок из листьев растений (огурцов, помидоров, капусты и многих других культур). Они приостанавливаются в развитии, отказываются нормально цвести и плодоносить и при засилье вредителя нередко погибают.

Крошечная бабочка белокрылки необычайно прожорлива

Белокрылка в теплице чувствует себя превосходно. Безветренный теплый микроклимат (это теплолюбивое насекомое гибнет при понижении температуры ниже +10°С), повышенная влажность и обилие сочной листвы как нельзя лучше способствуют ее активному размножению. Одна самка за 30-дневную жизнь, которую она тратит на неустанное поглощение сока растений, откладывает до 130 яиц. Уже через 20-40 дней, пройдя стадию личинок, к бою готова новая армия бабочек. Личинки, так же как «мамаши», питаются соком растений и практически неразличимы невооруженным глазом — длина их тельца составляет всего 0,3-0,9 мм. Добавляет неудобств в распознании этого крошечного врага и его скрытный образ жизни — насекомые обычно ютятся на внутренней поверхности листовых пластин.

Бабочки и личинки белокрылки ютятся на внутренней поверхности листьев

Первые признаки нашествия вредителя таковы: замедленные темпы развития растений, их угнетенный вид, ломкие побеги, а также желтые пятна на деформированных листьях. Отличительной особенностью деятельности белокрылки служит липкий налет на листве овощей, который в свою очередь становится благоприятной средой для размножения спор грибных болезней. Если вы обнаружили в своей теплице такие пригорюнившиеся и «липкие» растения, а при их встряхивании — стайку маленьких белых мотыльков, пугливо перелетевших на соседние кусты, незамедлительно приступайте к обороне. Промедление в этом случае может привести к самым плачевным последствиям. Крошечные «насосы» в короткие сроки расплодятся до неимоверного количества и погубят весь ваш урожай.

Механический способ

Садоводы, которые не желают «травить» растения химическими препаратами, предпочитают бороться с белокрылкой вручную. С этой целью они сначала сбивают струей воды взрослых бабочек с растений, а затем, вооружившись мыльным раствором и губкой, смывают с листьев (в первую очередь с их внутренней стороны) личинки, яйца и липкий налет, оставленный насекомыми. Мыльный раствор готовят из 100 г стружки хозяйственного мыла (еще лучше — дегтярного) и 600 мл теплой воды.

Растения орошают водой из шланга или лейки, а затем промывают листья мыльным раствором

Если вы располагаете свободным временем, а главное, желанием быстро помочь своим зеленым питомцам, смело приступайте к этому кропотливому занятию — такой метод действительно работает.

Биологический метод

Белокрылку можно в короткие сроки выжить из теплицы, если подселить к ней в качестве соседа энкарзию (Encarsia Formosa) — паразитического наездника, самки которого откладывают яйца в личинки вредителя, что приводит к их быстрой гибели. Такой естественный метод борьбы с белокрылкой широко распространен в фермерских хозяйствах и вполне доступен для обычных огородников — пробирки и картонные упаковки с энкарзией можно приобрести в специализированных магазинах либо заказать через Интернет.

Армию энкарзии можно приобрести в специализированном магазине (Фото с сайта biobestgroup.com)

На каждый м² теплицы потребуется всего один наездник-новосел, который быстро распознает и уничтожит врага. Когда белокрылка будет полностью истреблена, паразиты, лишенные пропитания, тоже погибнут.

Фумигаторы

Некоторые сообразительные огородники избавляют теплицу от белокрылки с помощью фумигаторов, предназначенных для борьбы с комарами и мухами. Для этого к помещению протягивают удлинитель и присоединяют к розетке фумигатор с репеллентной жидкостью или пластиной.

Фумигаторы от комаров действуют губительно и на белокрылку

Прибор оставляют в активном состоянии, предварительно закрыв все форточки и плотно притворив дверь теплицы. Через несколько часов вредители погибают. Правда, в неравном бою с «ароматным» фумигатором складывают свои головы и многие другие насекомые, в том числе полезные.

Ловушки

Существенно сократить численность вредителей можно с помощью клеевых ловушек. Предпочтение стоит отдавать желтым ловушкам — мотыльков привлекает именно этот цвет. Такие приспособления можно купить в садоводческом магазине либо изготовить самостоятельно. Для этого берут кусочки фанеры (или другой подручный материал), покрывают их желтой краской, а после высыхания наносят на поверхность какой-нибудь прилипатель — вазелин, солидол, мед с канифолью или клей от грызунов. Над тепличными грядками сооружают П-образные опоры либо крепят к крыше поперечные перекладины. К ним на бечевках подвязывают ловушки, располагая их на уровне макушек растений.

В борьбе с белокрылкой отлично зарекомендовали себя желтые липкие ловушки

По мере роста зелёных питомцев бечевки подтягивают вверх, покупные ловушки после «заполнения» заменяют на новые, а с самостоятельно изготовленных периодически счищают погибших бабочек и обновляют слой прилипателя. Такие приспособления отлично справляются с отловом вредителя, особенно если ежедневно встряхивать растения и тревожить мотыльков, заставляя их взлетать над кустами. Первое, что они сделают после «тревоги» — устремятся на желтый цвет ловушки.

Химия

Если количество мотыльков на клеевых ловушках «зашкаливает», и они явно не справляются с поставленной задачей, пора переходить к тяжелой артиллерии — вооружаться опрыскивателем и раствором инсектицида («Фуфанона», «Алиота», «Актары», «Конфидора», «Искры» и т. п.).

Используя химикаты, соблюдайте срок ожидания после обработки до сбора урожая

Какой бы инсектицид вы не выбрали, при приготовлении раствора строго следуйте инструкции и не забывайте, что работать вам придется не на открытом воздухе, а в закрытом помещении, поэтому позаботьтесь о надежных средствах личной защиты — рабочей одежде, респираторе, очках, перчатках и т. п. В нашем маркете вы можете подобрать подходящий препарат в подборке Инсектициды от белокрылки. ^collection [190,4]

Народные средства

Химические препараты быстро избавляют посадки от вредителя, но оказываются неуместными в период плодоношения растений либо незадолго до него. В данном случае на помощь приходит безопасный для растений и огородника, но губительный для белокрылки настой тысячелистника. Для его приготовления собирают траву в период цветения, измельчают и заполняют ведро объемом 10 л на четверть. Емкость заливают водой доверху и оставляют в теплом месте на 2-3 суток. После этого настой процеживают и обрабатывают им растения 1-2 раза в неделю.

Белокрылка гибнет под действием настоя тысячелистника

Отлично зарекомендовал себя в борьбе с белокрылкой настой чеснока, который благодаря своим бактерицидным свойствам также помогает предотвратить развитие грибных болезней на кустах. С этой целью 1 стакан пропущенных через пресс зубков чеснока заливают 10 л теплой воды и настаивают 2 суток. Процеженным настоем обильно смачивают внешнюю и внутреннюю сторону листьев растений из опрыскивателя, повторяя процедуру каждые 4-5 дней до полного исчезновения насекомых.

Профилактика

Если в текущем сезоне вам пришлось сражаться с белокрылкой в теплице, осенью обязательно проведите ряд профилактических мероприятий, которые минимизируют риски размножения вредителя в следующем году:

соберите и сожгите все растительные остатки и сорняки, оставшиеся в теплице после сбора урожая;

проведите дезинфекцию помещения, уделив особое внимание щелям и стыкам конструкции;

перед наступлением устойчивых заморозков перекопайте почву на штык лопаты, а после не разравнивайте поверхность;

если есть возможность, частично разберите каркас теплицы или хотя бы оставьте на зиму двери и окна открытыми — мороз погубит вредителей, оставшихся зимовать в почве.

Осенняя глубокая перекопка почвы в теплице поможет победить белокрылку

Стабильно комфортные условия теплицы помогают огороднику добиться щедрого урожая овощей. Правда, защитив растения от погодных катаклизмов открытого грунта, владелец такого полезного сооружения может столкнуться с новой проблемой — теплицу может облюбовать белокрылка. Но этот вредитель не так страшен, как его «малюют» — вовремя проведенные защитные мероприятия помогут вам побороть эту напасть и сохранить здоровье культурных растений. А если вам уже приходилось сталкиваться с таким тепличным врагом, обязательно поделитесь с нами в комментариях своим опытом борьбы с этим нежеланным насекомым.