Ещё
Как избавиться от белокрылки в теплице. Проверенные способы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как избавиться от белокрылки в теплице. Проверенные способы 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Сегодня у каждого второго огородника на участке есть теплица, которая позволяет получить более ранний урожай овощей и защитить растения от изменчивых погодных условий открытого грунта. Однако теплый и влажный тепличный микроклимат приходится по нраву не только растениям. Такие комфортные условия оказываются очень привлекательными для белокрылки, которая в короткие сроки способна сгубить весь урожай.
Теплица — излюбленное место обитания белокрылки
— излюбленное место обитания белокрылки
Описание вредителя
Взрослая особь белокрылки (Aleyrodidae) походит на миниатюрного белоснежного мотылька — длина ее тельца не превышает 2 мм. Но это нежное, на первый взгляд, создание можно сравнить с мощным насосом, настолько активно насекомое высасывает сок из листьев растений (огурцов, помидоров, капусты и многих других культур). Они приостанавливаются в развитии, отказываются нормально цвести и плодоносить и при засилье вредителя нередко погибают.
Крошечная бабочка белокрылки необычайно прожорлива
Белокрылка в теплице чувствует себя превосходно. Безветренный теплый микроклимат (это теплолюбивое насекомое гибнет при понижении температуры ниже +10°С), повышенная влажность и обилие сочной листвы как нельзя лучше способствуют ее активному размножению. Одна самка за 30-дневную жизнь, которую она тратит на неустанное поглощение сока растений, откладывает до 130 яиц. Уже через 20-40 дней, пройдя стадию личинок, к бою готова новая армия бабочек. Личинки, так же как «мамаши», питаются соком растений и практически неразличимы невооруженным глазом — длина их тельца составляет всего 0,3-0,9 мм. Добавляет неудобств в распознании этого крошечного врага и его скрытный образ жизни — насекомые обычно ютятся на внутренней поверхности листовых пластин.
Бабочки и личинки белокрылки ютятся на внутренней поверхности листьев
Первые признаки нашествия вредителя таковы: замедленные темпы развития растений, их угнетенный вид, ломкие побеги, а также желтые пятна на деформированных листьях. Отличительной особенностью деятельности белокрылки служит липкий налет на листве овощей, который в свою очередь становится благоприятной средой для размножения спор грибных болезней. Если вы обнаружили в своей теплице такие пригорюнившиеся и «липкие» растения, а при их встряхивании — стайку маленьких белых мотыльков, пугливо перелетевших на соседние кусты, незамедлительно приступайте к обороне. Промедление в этом случае может привести к самым плачевным последствиям. Крошечные «насосы» в короткие сроки расплодятся до неимоверного количества и погубят весь ваш урожай.
Механический способ
Садоводы, которые не желают «травить» растения химическими препаратами, предпочитают бороться с белокрылкой вручную. С этой целью они сначала сбивают струей воды взрослых бабочек с растений, а затем, вооружившись мыльным раствором и губкой, смывают с листьев (в первую очередь с их внутренней стороны) личинки, яйца и липкий налет, оставленный насекомыми. Мыльный раствор готовят из 100 г стружки хозяйственного мыла (еще лучше — дегтярного) и 600 мл теплой воды.
Растения орошают водой из шланга или лейки, а затем промывают листья мыльным раствором
Если вы располагаете свободным временем, а главное, желанием быстро помочь своим зеленым питомцам, смело приступайте к этому кропотливому занятию — такой метод действительно работает.
Биологический метод
Белокрылку можно в короткие сроки выжить из теплицы, если подселить к ней в качестве соседа энкарзию (Encarsia Formosa) — паразитического наездника, самки которого откладывают яйца в личинки вредителя, что приводит к их быстрой гибели. Такой естественный метод борьбы с белокрылкой широко распространен в фермерских хозяйствах и вполне доступен для обычных огородников — пробирки и картонные упаковки с энкарзией можно приобрести в специализированных магазинах либо заказать через Интернет.
Армию энкарзии можно приобрести в специализированном магазине (Фото с сайта biobestgroup.com)
На каждый м² теплицы потребуется всего один наездник-новосел, который быстро распознает и уничтожит врага. Когда белокрылка будет полностью истреблена, паразиты, лишенные пропитания, тоже погибнут.
Фумигаторы
Некоторые сообразительные огородники избавляют теплицу от белокрылки с помощью фумигаторов, предназначенных для борьбы с комарами и мухами. Для этого к помещению протягивают удлинитель и присоединяют к розетке фумигатор с репеллентной жидкостью или пластиной.
Фумигаторы от комаров действуют губительно и на белокрылку
Прибор оставляют в активном состоянии, предварительно закрыв все форточки и плотно притворив дверь теплицы. Через несколько часов вредители погибают. Правда, в неравном бою с «ароматным» фумигатором складывают свои головы и многие другие насекомые, в том числе полезные.
Ловушки
Существенно сократить численность вредителей можно с помощью клеевых ловушек. Предпочтение стоит отдавать желтым ловушкам — мотыльков привлекает именно этот цвет. Такие приспособления можно купить в садоводческом магазине либо изготовить самостоятельно. Для этого берут кусочки фанеры (или другой подручный материал), покрывают их желтой краской, а после высыхания наносят на поверхность какой-нибудь прилипатель — вазелин, солидол, мед с канифолью или клей от грызунов. Над тепличными грядками сооружают П-образные опоры либо крепят к крыше поперечные перекладины. К ним на бечевках подвязывают ловушки, располагая их на уровне макушек растений.
В борьбе с белокрылкой отлично зарекомендовали себя желтые липкие ловушки
По мере роста зелёных питомцев бечевки подтягивают вверх, покупные ловушки после «заполнения» заменяют на новые, а с самостоятельно изготовленных периодически счищают погибших бабочек и обновляют слой прилипателя. Такие приспособления отлично справляются с отловом вредителя, особенно если ежедневно встряхивать растения и тревожить мотыльков, заставляя их взлетать над кустами. Первое, что они сделают после «тревоги» — устремятся на желтый цвет ловушки.
Химия
Если количество мотыльков на клеевых ловушках «зашкаливает», и они явно не справляются с поставленной задачей, пора переходить к тяжелой артиллерии — вооружаться опрыскивателем и раствором инсектицида («Фуфанона», «Алиота», «Актары», «Конфидора», «Искры» и т. п.).
Используя химикаты, соблюдайте срок ожидания после обработки до сбора урожая
Какой бы инсектицид вы не выбрали, при приготовлении раствора строго следуйте инструкции и не забывайте, что работать вам придется не на открытом воздухе, а в закрытом помещении, поэтому позаботьтесь о надежных средствах личной защиты — рабочей одежде, респираторе, очках, перчатках и т. п. В нашем маркете вы можете подобрать подходящий препарат в подборке Инсектициды от белокрылки. ^collection [190,4]
Народные средства
Химические препараты быстро избавляют посадки от вредителя, но оказываются неуместными в период плодоношения растений либо незадолго до него. В данном случае на помощь приходит безопасный для растений и огородника, но губительный для белокрылки настой тысячелистника. Для его приготовления собирают траву в период цветения, измельчают и заполняют ведро объемом 10 л на четверть. Емкость заливают водой доверху и оставляют в теплом месте на 2-3 суток. После этого настой процеживают и обрабатывают им растения 1-2 раза в неделю.
Белокрылка гибнет под действием настоя тысячелистника
Отлично зарекомендовал себя в борьбе с белокрылкой настой чеснока, который благодаря своим бактерицидным свойствам также помогает предотвратить развитие грибных болезней на кустах. С этой целью 1 стакан пропущенных через пресс зубков чеснока заливают 10 л теплой воды и настаивают 2 суток. Процеженным настоем обильно смачивают внешнюю и внутреннюю сторону листьев растений из опрыскивателя, повторяя процедуру каждые 4-5 дней до полного исчезновения насекомых.
Профилактика
Если в текущем сезоне вам пришлось сражаться с белокрылкой в теплице, осенью обязательно проведите ряд профилактических мероприятий, которые минимизируют риски размножения вредителя в следующем году:
соберите и сожгите все растительные остатки и сорняки, оставшиеся в теплице после сбора урожая;
проведите дезинфекцию помещения, уделив особое внимание щелям и стыкам конструкции;
перед наступлением устойчивых заморозков перекопайте почву на штык лопаты, а после не разравнивайте поверхность;
если есть возможность, частично разберите каркас теплицы или хотя бы оставьте на зиму двери и окна открытыми — мороз погубит вредителей, оставшихся зимовать в почве.
Осенняя глубокая перекопка почвы в теплице поможет победить белокрылку
Стабильно комфортные условия теплицы помогают огороднику добиться щедрого урожая овощей. Правда, защитив растения от погодных катаклизмов открытого грунта, владелец такого полезного сооружения может столкнуться с новой проблемой — теплицу может облюбовать белокрылка. Но этот вредитель не так страшен, как его «малюют» — вовремя проведенные защитные мероприятия помогут вам побороть эту напасть и сохранить здоровье культурных растений. А если вам уже приходилось сталкиваться с таким тепличным врагом, обязательно поделитесь с нами в комментариях своим опытом борьбы с этим нежеланным насекомым.
7dach.ru: последние новости
Как быстро украсить участок "Чёрный мавр полосатый" - томат универсального назначения Лунный посевной календарь на 21 июля 2018 года
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь20
Королева шокировала поклонников вульгарным образом18
Привычки, которые убивают быстрее алкоголя и сигарет1
Почему считается, что от капусты вырастет грудь
Почему Фаина Раневская никогда не была замужем17
Новости партнеров
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
10:07
Молодежь, владеющая миллиардами долларов
Звёзды
07:25
Западные звёзды, которые говорят по-русски
Звёзды
06:15
Секреты удачного первого свидания
Психология
01:00
Королева шокировала поклонников вульгарным образом
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение