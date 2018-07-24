Выйти за рамки: почему не надо бояться быть двоечницей

Иногда смотришь на женщину и думаешь: «Как у нее все так хорошо складывается на работе и в личной жизни? Как она везде успевает?» Часто реальность такова, что за внешним успехом скрываются чужие ожидания, не сбывшиеся мечты и постоянная гонка в колесе мнимого успеха. Как следствие, за красивую картинку «отличницы» платят психологическими проблемами, вечным стрессом, внутренней неудовлетворенностью.

Привет из детства

Синдром отличницы — не болезнь, а жизненная установка. Ее корни уходят глубоко в детство и во взрослой жизни перерастают в патологическую форму — перфекционизм. Вспомните соседку по парте или однокурсницу, которые впадали в истерику, если получали четверки или проваливали экзамен. В их адрес летели смешки, к ним были обращены недоуменные взгляды. Казалось бы, что в этом особенного? Ошибаться — это нормально, но для «отличниц по жизни» ошибка может стать без преувеличения личной катастрофой.

С детства родители внушают будущим отличникам, что оценки — мерило их успеха. Их любят и хвалят, только если они хорошо учатся. С одной стороны, понятно желание взрослых воспитать в детях стремление к большему. С другой — это может породить сложности в выстраивании коммуникации с окружающими, привести к неврозу. Накопленный детский опыт, желание всегда и везде быть первым, лучшим, уважаемым и единственным плавно переходят во взрослую жизнь. Со временем внутренние установки обретают более жесткую форму, превращаясь в навязчивое желание.

Чаще всего синдрому отличника подвержены женщины. Они более эмоциональны, больше заинтересованы и ведомы тем, чтобы соответствовать общепризнанным канонам, начиная от внешних данных, заканчивая позицией в классе, на работе и в обществе в целом.

Узнать в толпе

Женщин, имеющих установки отличницы, можно распознать по нескольким признакам.

Вечное напряжение. Это крайне сконцентрированные люди, часто отличающиеся нервозностью, особенно если что-то выходит из-под контроля.

Нестабильность самооценки и эмоциональная неуравновешенность. Особенно это проявляется при высказывании критики в адрес девушки с синдромом отличницы. Она начинает испытывать сложности в решении последующих задач, грызет себя. При этом похвала в адрес других всегда воспринимается ревностно.

Четкие рамки. Отличницы склонны достигать максимального результата вне зависимости от внешних обстоятельств. И даже в тех ситуациях, когда имеет смысл сменить маршрут и посмотреть на ситуацию под иным углом, такие люди продолжают идти по заранее согласованной траектории как в личной жизни, так и в рабочих проектах.

Боязнь ошибки. Установки паталогического перфекциониста блокируют в человеке умение выходить за рамки и держат его в постоянном напряжении из-за страха оступиться.

Эмоциональное истощение. Именно женщины за счет более гибкого эмоционального интеллекта и повышенной впечатлительности склонны проецировать небольшие события на всю свою жизнь. Другими словами, превращать муху в слона. И если мужчины могут остановиться и здраво оценить ситуацию, женщины безжалостно истязают себя стремлением быть лучшей во всем, доходя до полного эмоционального выгорания.

Узкие рамки идеальной жизни

Синдром отличницы — сильнейший стресс для женщины, в котором она находится постоянно лишь потому, что амбиции переходят в ранг нездоровых и нет возможности ослабить поводья. Мир в глазах такого человека видится узким бесконечным туннелем с постоянными препятствиями и вызовами. Перейти на следующий уровень можно, лишь выполнив на отлично задание на предыдущем.

Основная опасность для людей с подобным синдромом — не столько стремление к совершенству, сколько желание быть признанным другими людьми. Часто это выражается в проживании вместо своей жизни чужой — той, которая понравится окружению. Активно двигаясь к абсолютному перфекционизму во всем, женщины не видят границ и не слышат внутренний голос. Они рискуют утратить связь и доверие с близкими и друзьями и снизить уровень продуктивности в работе и жизни.

Паталогические перфекционисты склонны к выгоранию в личных делах и бизнесе. Им сложно двигаться по карьерной лестнице, они редко становятся предпринимателями и бизнесменами. Люди, достигающие карьерных высот, готовы брать на себя ответственность, ищут нестандартные решения, умеют прощать себе и своей команде промахи. Все это невозможно в представлении отличников.

Есть обратная сторона вопроса: отличники — прекрасные исполнители. Они идеально справляются с задачами, выполнение которых требует работы по определенной схеме. Они готовы трудиться 24/7, скрупулезно составлять бесконечные отчеты и заполнять документацию.

Начинать работать над собой нужно с осознания того, что болезненное стремление быть идеальной для всех мешает жить. Маленькие шаги — путь к «выздоровлению»: принятие своего, пусть даже «не модельного» тела; ослабление контроля рабочих процессов; отказ демонстрировать полную самоотдачу; умение делегировать и допускать хотя бы небольшие промахи.

Быть двоечницей

Вупи Голдберг , Шер, Клэр Болдинг, Дебора Миден — эти имена сейчас знает весь мир. Но не все догадываются, что это бывшие двоечницы и оторвы. Каждая из них не раз слышала фразу: «Из тебя ничего хорошего не выйдет!» Умение контролировать свою жизнь, брать ответственность за нее, нетривиально мыслить, рисковать и пробовать новое стало для них хорошим подспорьем, помогло совершить гениальные открытия и добиться невероятных успехов в карьере. Вывод прост: чтобы достичь высот, не всегда нужно гнаться за нарисованной кем-то картинкой идеальной жизни. Отпускать поводья и быть двоечницей иногда даже полезно.

Читайте также

Улыбающаяся депрессия. Чем опасно стремление быть не хуже других Села батарейка: три принципа перезагрузки от Ирины Хакамада