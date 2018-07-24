Роман Архипов: «Все ругают Бузову, как будто остальные — Стинги

Экс-солист группы «Челси» рассказал Wday.ru , как работал грузчиком в Америке, за что ему нравится Ольга Бузова и с кем он создаст семью.

«В Америке люди понимают, под фонограмму ты поешь или нет»

— Сразу скажи, ты не обижаешься на вопросы про группу «Челси»? Что после было, пропал?

— Я вообще ни на что не обижаюсь! После «Челси» семь лет назад я уехал в Америку — в поисках, в стремлении к саморазвитию. Уже понимал, что сделал все, что мог, и достиг в составе группы всего. Был проект «Фабрика звезд. Возвращение», мы достойно выступили, второе место заняли, выступали вживую, показали всякое, а не только слащавые песни вроде «Чужой невесты». Выступили как поп-роковый коллектив, пели романтические, но не сопливые вещи. Я понимал, что это — некий потолок, и ушел. Не с тонущего корабля, а тогда, когда все началось заново. Уехал, потому что мне всего было мало.

«Челси», 2011 год — Переезд помог?

Роман Архипов:

— Все завертелось по-новой. Я начал работать с известным американским продюсером, который 11 сезонов судил American idol, Рэнди Джексон. Он открыл Марайю Керри, работал со Стивеном Тайлером . Великий человек! Мы выпустили несколько синглов, я поехал в тур. 40 городов! Америка, Канада. А потом вернулся и снова уехал в тур — вместе с моей любимой на тот момент группой, как разогрев. Это колоссальный опыт, очень интересно. Я не пропал, а переместился, сконцентрировался на Америке. Творческие люди, мне кажется, не пропадают. Они имеют определенную географию, корни, откуда они, где родились, выросли, а так — артисты всегда путешествуют по городам и странам, живут в гостиницах, и только став постарше могу позволить себе где-то ассимилироваться. Заиметь дом, семью.

— Как тебе американский зритель?

Роман Архипов:

— Сложно сравнивать. Тоже хорош. Они больше понимают в музыке, потому что там совсем другая музыкальная среда. У нас упор на классику, что молодежи не очень интересно. А там — эстрада, джаз, кантри. Простые жанры, интересные и самобытные. В Америке люди понимают, поет человек под фонограмму, или вживую, хорошо он играет на гитаре, или плохо. В России пока иначе, и на то есть объективные причины, те же 90-е годы, смена политических строев, когда людям было не до музыки, но все меняется. Американский зритель умеет восхищаться бас-гитаристом в группе, при том, что наш часто не слышит, где там бас-гитара, зачем она нужна? Соло же на ней не играют. Это не в укор, просто как факт. Но дистанция сокращается.

«Работали весь день грузчиком, а потом шли за последними кроссовками»

— Я читала, что ты в Америке работал грузчиком, это правда?

Роман Архипов:

— Было такое, и не так давно. Конечно, можно размахивать флагом и говорить, как все круто, я приехал, всех победил, но признаю — были сложные моменты. Первый контракт я вынужден был расторгнуть — менеджмент оказался не очень профессиональным. Обещаний было много, много денег потрачено, но я понял, что это все дорога в никуда. Начал все заново, потому что вынужден был. Нашел гитариста Бон Джови, продюсера Imagen Dragons, мы начали работать. Но это — процесс долгий, требует силы, время, денег, жить в Америке — вообще не дешевое удовольствие, одна аренда жилья чего стоит. В один момент я оказался один на один со всем — не понимал, где жить, девушка ушла от меня, а с ней было все серьезно. Стресс, депрессия. Конечно, я не буду рассказывать, каким я замечательным был, понимаю — от меня в то время можно было уйти. И вот друг предложил подработать грузчиком: 14 долларов в час. Я подумал, что неплохо, посчитал — где-то 70 долларов за поездку можно заработать, а в день и 200, неплохо. Единственное — физическая нагрузка огромная. Спина болит, руки, ноги. Но я считаю что мужик не должен бояться физического труда. В канализацию лезть не пришлось, и слава богу.

— Деньги тратил на музыку?

Роман Архипов:

— Да на все. Не сказать, что на еду. В один момент мы смеялись с товарищем: начали дела налаживаться, мы могли целый день таскать тяжеленные ящики, заработать 200 долларов, и я шел и покупал парфюм, а он — модные кроссовки.

«Бузова пашет, а остальные завидуют»

— Сейчас ты вернулся в Россию?

Роман Архипов:

— Сложно сказать. Тут я пожил, там, и понял, что в одном месте существовать не могу. У меня в Америке много связей, дел, перспектив. И опыта я набрался за семь лет, теперь очень хочу сделать что-то крутое. И вообще, как получается. Я по образованию — специалист по международным отношениям, и хочется это воплотить в жизнь. Потому что когда политики договориться не могут, музыканты должны сделать это на уровне простых людей, поклонников. Мне нравится быть между разными культурами, странами. В той же Америке у меня спрашивают про Россию, ведь там есть стереотип: русские женщины — легкого поведения, мужики — пьяницы, и медведи ходят по улицам, и едим мы только пельмени. И на то иногда бывают основания! Русские женщины могут вести себя распутно за рубежом, мужчина выпивают, и пельмени мы любим, разве что медведей нет на улицах. Я никогда не скрывал, что русский. Наоборот, приезжаю, и кто-то начинает рассказывать, какие плохие американцы, я говорю, что это неправильно — простые люди, не политики и не нефтяники, они такие же. Добрые, искренние, интересующиеся, со своими проблемами. Я мог зайти в магазин, кто-то слышал мою русскую речь, подходили, спрашивали — откуда вы? И рассказывали про президента нашего, восхищались страной.

Публикация от ROMAN ARKHIPOV | РОМАН АРХИПОВ (@romanarkhipov)

7 Май 2018 в 1:00 PDT — Со всем соглашался?

Роман Архипов:

— Не спорил. Полемика на тему религии, политики — она неуместна. Каждый все равно останется при своем. Большие дядьки играют с жизнями людей, и в чем-то по-другому быть не может. Но я предпочитаю не сравнивать, не спорить. Зачем злиться?

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— Ты работал со Стивом Тайлером , Бон Джови, и с Ольгой Бузовой. Она довольно неоднозначный музыкант, что скажешь?

Роман Архипов:

— Не понимаю, что тут неоднозначного? Меня поражают люди, кто ее не любит, начинают оскорблять, называть «бездарной», говорить, какая музыка у нее плохая, и танцевать не умеет. Сразу хочется спросить — ребята, а все остальное у нас — это Стинг , Aerosmith и прочее? У нас вся музыка такая, и Ольга Бузова не хуже остальных. Она работает больше, не стесняется руки замарать.

— В смысле?

Роман Архипов:

— Ну, важная часть жизни артиста — это иметь возможность поделиться чем-то личным, людям это интересно. И все знают, как Ольга страдала, потеряв любовь, все следили за этим. Бузова — искренняя, пашет. А остальные ленятся и завидуют.

— Ты был на проекте, который вел Гнойный. Сам смотришь баттлы?

Роман Архипов:

— Я, кстати, сначала опасался его, у него странный образ. Но за камерами он оказался вполне вменяемым человеком! А баттлы… Они взяты из другой культуры, и это ново, прикольно. Я пытался их посмотреть, включил, услышал мат, похабщину, негатив, мне не понравилось. Но мне говорили, что бывают крутые выпуски, видимо, мне просто не то попалась, а больше рука не поднялась включить. Я сам с пошлым чувством юмора, за словом в карман не лезу, но когда это в массах и все тащатся — это немного печально. Конечно, здорово, что есть другое — Бузова и баттлы. А вот российског Стинга — нет. Не хватает чего-то ровного, без претензий. Чтобы была хорошая, качественная музыка. Поэтому я создал компанию, хочу сделать качественный альтернативный пласт русской музыки.

«Папа сказал делать песни для радио»

Публикация от ROMAN ARKHIPOV | РОМАН АРХИПОВ (@romanarkhipov)

11 Июл 2018 в 11:50 PDT — «Челси» — поп проект, а ты весь такой роковый. Не хочешь уже перестать ассоциироваться сними? Тебе комфортно?

Роман Архипов:

— Комфортно. Как иду, так и буду. Я не могу сказать, что у себя ассоциирую с роком, да, волосы длинные, железки люблю носить. Но рок — это еще кожа, байки, борода, пивной живот. Таким никогда не был. Может, к старости буду? Живот растет, ничего не сделаешь (смеется). Но вот это «Sex, drugs, rock’n’roll» не про меня. И мне интересно новое. Классика рока уже есть, все написано. Сейчас я работаю с продюсером Imagen Dragons. Они известны, но роком не назовешь, и попом — нет. Где-то между.

— Что родители говорят про твою карьеру?

Роман Архипов:

— Сложно сказать, сейчас нелегкое время. Но им нравится, что я делаю, они верят в меня. Папа у меня сам музыкант. Говорит: «Надо и для радио что-то делать», а я не могу. Там надо угождать формату, а я не хочу. Но в спорах рождаются новые идеи, музыка, подход, в конце концов.

— А ребятами из «Челси» общаетесь?

Роман Архипов:

— Да. Как раз недавно с Сеней Бородиным были у меня на даче, как в старые добрые. Баскетбол, жареное мясо, друзья, футбол.

— Нет мысли снова сбиться?

Роман Архипов:

— Они без меня существуют, играют, новых песен не делают, но продолжают выступать — дают семь-восемь концертов в месяц. Недавно, кстати, исполнилось 12 лет группе, 29 июня. Когда было десять лет, я предлагал вместе собраться, сделать тур, концерты крутые. И для себя, и поклонников порадовать, и денег заработать, что греха таить. Все сказали: «Да, да, круто», и на этом все. За семь лет не было ничего нового, а одному все делать — зачем? Хочется, чтобы были единомышленники, для кого музыка — это не просто работа.

«Девушки начинают меня менять, и все разваливается»

-–Вот у кого не спрашивала про «Челси», все начинают напевать «Чужую невесту». А ты помнишь свои первые чувства?

Роман Архипов:

— Седьмой класс. Любовь, конечно, безответная. У всех же так? Или мне не повезло только? Я был застенчивый подросток, любил девочку из школы, а что делать со всем этим счастьем — не знал. Седьмой класс! Я что-то и пытался, но таким скромным был! Как-то со страху сказал, что она мне нравится, она офигела, и все закончилось. Но это, конечно, весна, гормоны.

— Сейчас общаетесь?

Роман Архипов:

— Совсем нет. Виделись после школы, после института даже, общались, но все детское представление о ней прошло. Пообщались, пошутили, и все.

— А к семье ты готов?

Роман Архипов:

— Да. Мне уже не 20 лет. Но только к семье с той девушкой, которая примет меня с моей карьерой. Это не просто работа, а часть меня, иначе я — не я. Хочу, чтобы человек, который будет моей половинкой, принимала меня со всеми минусами, с работой. Музыкант — это плохо для семьи, гастроли, куча женщин вокруг. Нет, я верный, но ревность — это лишнее. Я в себе это чувство выжег лет в 19, потому что оно сжигало. Так что к семье готов, но с единомышленницей, кто понимает, принимает и любит то же самое. Пока все мои попытки заканчивались плохо. Сначала всем нравилась моя романтичность, а потом девушки начинали меня менять. И все разваливалось.

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