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Малышка на миллион: роковая красотка Дженнифер Лопес
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Малышка на миллион: роковая красотка Дженнифер Лопес 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Впервые Голливуд узнал о ней на концерте Джаннет Джексон. Да-да! Американская актриса с детства занималась танцами и карьеру свою начинала на подтанцовках. Знал бы кто, во что потом это выльется.
Семь сольных альбомов, десятки ролей в кино, собственная линия одежды, парфюма и рестораны. В личной жизни у Дженнифер Лопес всё хорошо — несмотря на три брака, закончившиеся разводами, певица счастлива и воспитывает двоих близнецов. Что сказать — разносторонний человек. Не зря на Аллее славы красуется её именная звезда.
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