Малышка на миллион: роковая красотка Дженнифер Лопес

Впервые Голливуд узнал о ней на концерте Джаннет Джексон. Да-да! Американская актриса с детства занималась танцами и карьеру свою начинала на подтанцовках. Знал бы кто, во что потом это выльется.