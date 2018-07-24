Как неудавшееся свидание вслепую помогло Кунис и Катчеру влюбиться в друг друга

Мила Кунис и Эштон Катчер живут в браке три года, но знают они друг друга намного дольше. Они всегда считали себя друзьями, а искры между ними начали летать только после того, как Эштон устроил свидание вслепую для Милы со своим знакомым… но оно не удалось. Об этом голливудская актриса рассказала в своем недавнем интервью.

Кунис и Катчер познакомились на съемках «Шоу 70-х», их персонажи встречались, но в жизни Мила и Кунис были лишь друзьями. Но уже тогда Катчер уделял Миле особое внимание: «Он делал мою домашнюю работу. Но никакого сексуального подтекста и рядом не было».

Мила Кунис и Эштон Катчер

Мила Кунис прокомментировала слухи о разводе и третьей беременности

Более того, у каждого из них был серьезный роман: у Милы — с Маколеем Калкиным, у Эштона — с Деми Мур . Но все эти отношения подошли к концу. Чуть позже, когда Катчер ещё отходил от тяжелого развода, он встретился с Милой на «Золотом глобусе» — и вот тогда поклонники заметили, что между коллегами по сериалу что-то есть.

Но на самом деле Катчер начал общаться со своей будущей женой просто потому, что хотел познакомить её с одним парнем (не уточняется, с каким). Актер устроил им свидание вслепую, но молодой человек так и не пришел, а Мила и Эштон так и продолжили общаться.

Он отходил от развода очень долго. Я думаю, что об этом есть много неправильных представлений, поскольку он не любит подробно рассказывать о своей личной жизни. Он не пойдет говорить что-то кому-то. Он считает, что слухи должны оставаться слухами. Но люди в них верят. В общем, на основе этих слухов у людей сложилось странное впечатление о том, кто он на тот момент был.

Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми

Также Мила сказала, что она не верила в разговоры о том, что Эштон изменял, потому что она знала его настоящего.

Мы вошли в отношения, будучи прозрачными друг перед другом. Мы знали 100 процентов ошибок, которые каждый допустил. Мы знали, кто мы. Мы знали все. Мы приняли друг друга такими, какие мы есть.

Напомним, что к 2014 году актеры были помолвлены. А в 2015-м они поженились и сейчас воспитывают двоих детей.