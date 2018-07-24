Предпринимательница из Казани о том, как начать сразу два бизнеса

Люди творческих профессий знают: рано или поздно наступает момент, когда пространства для этого самого творчества в рамках одной деятельности перестает хватать. И тогда нужно либо смириться с обстоятельствами, либо расширять пространство. Предпринимательница из Казани Луиза Назипова пошла по второму пути и воплотила свой солидный архитектурный опыт в двух бизнес-проектах, занимающихся, как она говорит, идеальным дизайном.

Луиза параллельно развивает собственный бизнес на первый взгляд в не связанных между собой сферах деятельности — инженерно-техническое проектирование и изготовление значков и ювелирных изделий из металлов. Обе компании молодые — основаны в ноябре прошлого года. До того как заняться предпринимательством, Луиза, архитектор по образованию, занималась проектированием зданий, в том числе социально значимых объектов — детских садов, жилых комплексов, стадиона в Казани на 45 тысяч зрителей (за что получила благодарственное письмо от Министерства строительства Республики Татарстан).

Архитектурный опыт Луизы оказался очень полезным и стал основой для создания IDOLdesign, собственной компании, которая оказывает услуги в сфере инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, разрабатывает проекты тепло-, водо-, газоснабжения и многое другое. «Мы занимаемся проектированием жилых и общественных зданий, разрабатываем дизайн интерьеров», — рассказывает Луиза. Сейчас компания планирует открыть еще одно направление — консультирование клиентов. «Часто обращаются люди с вопросами по поводу строительства, аренды помещений, проектирования, и ответы на них зачастую требуют глубоких знаний специалистов в самых различных сферах. Поэтому, я думаю, такие консультации, которые помогают разобраться во всех сложностях, будут востребованы», — уверена предпринимательница.

В настоящий момент в штате компании работает несколько архитекторов, остальные функции переданы специалистам на аутсорсинг. «Например, наши визуализаторы располагаются в Казахстане, на аутсорсинге работают и специалисты из других сфер — по конструктивной части, отоплению, вентиляции, водоснабжению», — поясняет Луиза.

Конкуренция на рынке проектирования в Казани, по ее словам, достаточно высокая — в основном это крупные фирмы, не один год работающие в данной сфере. «Чтобы работать на этом рынке, необходимо понимать его запросы, уметь налаживать контакты, чтобы работать с крупными строительными компаниями. „Компании всего лишь полгода, поэтому мы сейчас находимся только в процессе развития, и нам есть куда стремиться“, — говорит предпринимательница.

Работа в сфере проектирования, архитектуры и дизайна, по ее словам, сложная, в первую очередь из-за объема знаний, которые необходимо уметь использовать для решения задач. „Работая архитектором, я была достаточно далека от бизнеса, поэтому сейчас иногда возникают вопросы, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми“, — рассказывает Луиза. Однако к проблемам она относится с оптимизмом, считая их полезным жизненный опытом, который надо пережить. За советами и поддержкой она обращается к родственникам — также специалистам в архитектурной сфере, расширяет свои знания на курсах для тех, кто строит собственный бизнес, — „Фабрика предпринимательства“. „Знания, которые я там получаю, помогают найти ответы на вопросы, иногда кажущиеся неразрешимыми, но порой достаточно просто посмотреть на ситуацию с иной стороны. Я понимаю, что обучаюсь методом проб и ошибок — шишки набиваем, конечно! Но главное — действовать“, — считает предпринимательница.

Двигаться к поставленным целям ей помогают не только советы родственников. Но и портал Бизнес-навигатора МСП. Ресурс для начинающих предпринимателей и тех, чей бизнес уже стоит на ногах, оказался, по словам Луизы, полезным источником информации. Сама она, в частности, воспользовалась сервисом подбора помещения, когда занималась поиском офиса для одной из своих компаний. В будущем, поделилась Луиза, она планирует изучать предоставляемую порталом информацию о госзакупках, которая, возможно, станет полезной для расширения рынка сбыта.

Вторая основанная Луизой компания, IDOL Jewelery, занимается изготовлением значков и ювелирных изделий. „Меня всегда тянуло к металлу — я люблю надежные, неубиваемые, вечные вещи, — рассказала предпринимательница. — Сейчас мы работаем над коллекцией дизайнерских минималистичных украшений, а также занимаемся изготовлением корпоративных значков как из простых, так и из дорогих металлов“.

Дизайнеры компании разрабатывают внешний вид значка, затем изготавливается 3D-модель и на 3D-принтерах печатаются заготовки. Затем созданием продукции занимаются ювелиры — они отливают, обрабатывают изделие, и вот оно уже красуется на одежде сотрудника заказавшей значок компании. „Мне нравится делать для компаний статусные, стильные вещи, разрабатывать логотипы — я считаю такую символику важной, поскольку она в определенной степени поддерживает корпоративный дух“, — отметила предпринимательница.

Но и это еще не все проекты, над развитием которых работает Луиза. Осенью она планирует организовать обучающий семинар для тех, кто хочет выбрать профессию, связанную с дизайном или архитектурой, но не определился с тем, какое направление выбрать. „Почему я думаю, что это актуально? Практика показывает, что молодые люди часто ожидают другого от профессии, особенно это касается архитектуры. В этой сфере на практике, к сожалению, оказывается не так много творчества, и многие меняют ее на другую“, — говорит Луиза. — Хотелось бы, чтобы было больше людей, которые будут представлять себе свою будущую профессию и готовиться к ней».