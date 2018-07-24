Изумленная публика приняла Екатерину Вилкову за дочь Ирины Розановой

На днях отпраздновала свой 57-й день рождения популярная актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова . Среди огромного количества поздравлений от коллег и поклонников особенно выделялись слова Екатерины Вилковой , которые привели в замешательство несведущую публику.

Ирина Розанова и Екатерина Вилкова неоднократно были коллегами по съемочной площадке и уже не раз им выпадали роли экранных мамы и дочери. Вот и в новом сериале «Мамы в спорте», съемки которого идут полным ходом, роль мамы главной героини Веры (Екатерина Вилкова) и по совместительству сильного и жесткого тренера Аллы Гордеевой исполняет Ирина Розанова. Именно поэтому в день рождения Розановой Екатерина Вилкова обратилась к ней с такими словами: «Мамочка Ирина Розанова, с днём рождения! Оставайся такой же безбашенной! Я тебя люблю!» — чем привела в замешательство своих поклонников. Не слишком знакомые с биографией Екатерины изумленные люди решили, что упустили такой важный факт из жизни любимой актрисы.

«Поздравляю Вашу маму с Днём Рождения!» «Это твоя мама?» «Ого, не знала что она ваша мама. Отличная женщина» «Прикольно! Хорошая наследственность, умение относиться к себе не слишком серьёзно!» «Многая и благая лета, маме! Удивили! Не знала о родстве! Всей большой семье счастья!» На самом же деле актрисы просто заняты в одном проекте, что и поспешили разъяснить некоторым удивленным поклонникам более осведомленные люди, но ситуация благодаря Екатерине сложилась забавная.