Изумленная публика приняла Екатерину Вилкову за дочь Ирины Розановой 

На днях отпраздновала свой 57-й день рождения популярная актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Розанова. Среди огромного количества поздравлений от коллег и поклонников особенно выделялись слова Екатерины Вилковой, которые привели в замешательство несведущую публику.
Ирина Розанова и Екатерина Вилкова неоднократно были коллегами по съемочной площадке и уже не раз им выпадали роли экранных мамы и дочери. Вот и в новом сериале «Мамы в спорте», съемки которого идут полным ходом, роль мамы главной героини Веры (Екатерина Вилкова) и по совместительству сильного и жесткого тренера Аллы Гордеевой исполняет Ирина Розанова. Именно поэтому в день рождения Розановой Екатерина Вилкова обратилась к ней с такими словами: «Мамочка Ирина Розанова, с днём рождения! Оставайся такой же безбашенной! Я тебя люблю!» — чем привела в замешательство своих поклонников. Не слишком знакомые с биографией Екатерины изумленные люди решили, что упустили такой важный факт из жизни любимой актрисы.
«Поздравляю Вашу маму с Днём Рождения!» «Это твоя мама?» «Ого, не знала что она ваша мама. Отличная женщина» «Прикольно! Хорошая наследственность, умение относиться к себе не слишком серьёзно!» «Многая и благая лета, маме! Удивили! Не знала о родстве! Всей большой семье счастья!» На самом же деле актрисы просто заняты в одном проекте, что и поспешили разъяснить некоторым удивленным поклонникам более осведомленные люди, но ситуация благодаря Екатерине сложилась забавная.
По информации создателей сериала, он повествует о судьбе девушки Веры, у которой было буквально все — золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама–тренер по плаванию. Но после предательства мамы жизнь Веры резко меняется — девушка покидает большой спорт и остается одна с ребенком на руках. Спустя 15 лет Вера — успешный тренер, среди ее подопечных — собственный сын Кирилл, но прошлое неожиданно врывается в жизнь героини с заманчивым предложением. Бывшей чемпионке вновь придется столкнуться не только с коварством собственной матери, но и бывшим возлюбленным, возглавившим сборную страны по плаванию. Режиссером проекта выступил Сергей Арланов, в ролях — Екатерина Вилкова, Ирина Розанова, Павел Трубинер, Сабина Ахмедова, Григорий Верник.