В Югре спасатель погиб, пытаясь помочь тонувшей девочке

В Ханты-Мансийском районе, пытаясь спасти тонущих детей, погиб сотрудник «Центроспас-Югории». Трагедия произошла 13 июля на озере Домашнее в деревне Согом, когда мужчина услышал крики о помощи двух девочек, зашедших в воду.

«Одну из тонувших девочек Александр вытолкнул на отмель, и она сама добралась до берега, вторую спасти не удалось, девочка и мужчина, захлебнувшись, ушли под воду», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Погибший спасатель проработал в «Центроспас-Югории» шесть лет. В момент трагедии он был не на службе.

С начала месяца в округе на воде погибли шесть человек, в том числе и один ребенок. Жителям Ханты-Мансийского района напоминают, что на территории муниципалитета специальные оборудованные места для купания отсутствуют купание в открытых водоемах запрещено.