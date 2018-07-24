Кому подходит удаленная работа?

Если интернет для вас не развлечение, а множество возможностей и инструмент заработка — то эта статья будет полезной.

О чем? Об удаленной работе.

Этот феномен не модный тренд, а максимально приемлемый образ жизни современного человека, где сбалансировано сочетаются работа, семья, путешествия, досуг и хобби.

Не путать с фрилансом! Ведь удаленные сотрудники имеют трудовой договор, график работы, оплачиваемый отпуск, выходные, рабочие будни и дедлайны. Всё как на классической работе в офисе, только вне офиса.

Когда офисные работники поняли и осознали, что выполнять задачи и получать новые задачи можно с помощью компьютера и глобальной сети, то изъявили желание работать удаленно.

По статистике HeadHunter.ru шансы нижегородцев найти удаленную работу увеличиваются с каждым годом. Количество предложений удаленной работы в России в 1 квартале этого года стало вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Нижегородской области прослеживается тенденция, где прирост вакансий для удаленщиков составил 102%. Сегодня на работном сайте hh.ru в Нижнем Новгороде размещено 294 вакансии для желающих работать из дома.

Так за 3 месяца: апрель, май, июнь в нижегородский офис компании ZOON.RU поступило 5 198 резюме сотрудников, ищущих удаленную работу. И только 12 из них прошли двухэтапное интервью и получили работу. А в Петербурге за этот же период времени количество откликов составило 2 770, и только с 5 кандидатами компания подписала трудовой договор.

Удаленную работу ищут люди от 18 до 56 лет. HR-специалисты zoon.ru отметили, что на дистанционное сотрудничество откликаются те, кто ведет кочевой образ жизни.

Например:

Жены военных, вынужденные путешествовать вместе с избранником.

Путешественники и люди, которые не хотят быть привязанными к одному городу;

Высококвалифицированные специалисты, не желающие переезжать из любимого города, но стремящиеся получать достойную заработную плату за свой интеллектуальный труд;

Молодые мамы. Но только те, кто трезво оценивает свои силы и возможности, понимающие, что ради работы придется пожертвовать четырехчасовым шоппингом и прогулками с детьми в будни;

Люди, которые не хотят работать в офисе и те, кто избегает офисного давления от руководства;

Интроверты.

Фото: ruledi.ru На первый взгляд «удаленка» может показаться работой мечты, но для того, чтобы быть внештатным сотрудником необходимо обладать серьезным набором качеств:

Уметь ориентироваться на результат, или быть ориентированным на результат;

Быть самоорганизованным, саморазвивающимся, самомотивированным, самоответсвенным — всё, что идет с приставкой САМО;

Владеть грамотной устной и письменной речью; Уметь работать без коллектива;

Быть усидчивым, терпеливым, внимательным.

По словам руководителя отдела персонала zoon.ru в Нижнем Новгороде, Алины Листопад, первое собеседование для отбора кандидата проходит около 1 часа. «В самом начале проверяем мотивацию на вакансию и удаленную работу, после чего переходим к подробному разбору опыта работы, где проверяем важные для нас компетенции. 2 собеседование проводят руководители, проверяют все тоже самое и играют кейс из опыта работы, при положительном решении по работе с обеих сторон, мы делаем кандидату оффер, обучаем его продукту и бизнес-процессам».

Соискатели готовы работать с компаниями удаленно, видят положительные стороны подобной работы. Но чем же хороша дистанционная работа, и почему к ней есть повышенный интерес, мы узнали у удаленных сотрудников из разных городов РФ — Марии Гусевой , Ксении Потехиной, Дианы Маликовой и Олега Голубева

Мария Гусева (Удаленный руководитель отдела поддержки клиентов):

Удаленка — возможность экономии времени на дорогу и сборы.

Не нужно добираться до офиса в пробках или в непогоду идти до автобусной остановки. К тому же нет никакого утреннего стресса и негатива. Сэкономленное время можно потратить на книги, отдых или прогулку с друзьями. А кроме этого, удобно — проснулся, умылся, расчесался и сел за свое организованное дома рабочее место.

Удаленка — возможность быть с семьей

Удаленная работа позволяет больше времени проводить с семьей. Вы сможете не только преуспеть в профессиональных делах, но и домашних. Правда этот пункт не всегда бывает на руку, зачастую домашние очень сильно отвлекают от важных задач и не дают сосредоточиться на процессе.

Ксения Потехина (удаленный аккаунт-менеджер):

Удаленка -возможность экономии денежных средств.

Нет траты денег на проезд и бизнес-ланчи. Посчитаем: 28 рублей — проезд в автобусе, в месяце 21 рабочий день. В сутки совершаем 2 поездки: из дома на работу и с работы домой. Итого: 21*2*28=1176 рублей. В среднем бизнес-ланч стоит 200 рублей, опять же получаем: 200*21 рабочий день = 4200. Проедаем и «прокатываем» — 5376 рублей.

Удаленка — возможность свободы перемещений.

Ты можешь работать из любого комфортного для себя места: работает из дома, в кафе, в парке, на пляже или путешествует по миру.

Диана Маликова (удаленный специалист по оценке качества):

Удаленка — работа без «выпадания» из рабочего процесса.

Коллега за соседним столом не будет доставать своими рассказами, задавать вопросы и периодически звать на перекур.

Удаленка — возможность работать по собственному графику

Работая удаленно, нет четко фиксированного графика. При определенных условиях можно работать по собственному графику. Главное помнить о своих задачах.

Олег Голубев (Руководитель группы прямых продаж удаленных сотрудников):

Для некоторых сотрудников такая работа — отсутствие территориальной привязанности

Есть такие люди, которые не могут находится на одном и том же месте и долго жить в одном городе. Поэтому кто-то экспериментирует, проживая в разных городах, выбирая для себя подходящий по условиям и климату.

Возможность дистанционного обучения и персональный рост

Работая удаленно, сотрудник может получить дополнительные знания в разных отраслях. Как правило, компании, которые набирают сотрудников на работу без привязки к офису охотно берут специалистов без опыта, обучая и вкладывая в него все, что нужно. Так как работодателю легче вырастить кадры с нуля, нежели переделывать его под себя.

Удаленно можно работать кем угодно. Есть распространенные специальности, позволяющие работать вне офиса: программист, дизайнер (любой), художник, сеошник (раскрутка сайтов), продавец (интернет-магазины), писатель (тексты на заказ), редактор, переводчик (переводы на заказ), рекламист, пиарщик, менеджер, разработчик. Есть нестандартные удаленные вакансии и в Нижнем Новгороде, например:

Аккаунт-менеджер

Симбиоз маркетолога и менеджера по работе с клиентами. Этот человек не только помогает своим клиентам и решает какие-то их вопросы. не только пролонгирует контракты и занимается допродажами, это еще и сильный маркетолог, который качественно проанализирует ход рекламной кампании и поможет своему клиенту сделать все, чтобы рекламный бюджет отработал с максимально возможной эффективностью. Он даст рекомендации и по заполнению и ведению страницы на рекомендательном сервисе, и по тому, как администраторам клиента лучше отвечать на звонки, чтобы записать максимум клиентов, и по тому, как увеличить количество дошедших по записи клиентов и много еще всего. Аккаунт-менеджер является полноценным партнером по бизнесу для своих клиентов.

Ксения Потехина: «Сложностей на удаленке я не вижу, но периодически хочется живого общения со своими коллегами».

Специалисты нетипичного call-центра

Специалисты по выдаче доступов

Сотрудники, задача которых познакомить малый бизнес с рекомендательным сервисом и заразить руководителя самой идеей. Выдать ему доступ к личному кабинету и научить использовать его для лидогенерации (бесплатно).

Специалист по сбору обратной связи

Фото: liport.ru Занимается тем, что собирает мнение о качестве услуг от клиентов наших клиентов. Например, сходил человек в ресторан (а столик бронировал с помощью Зуна), спустя немного времени ему обязательно позвонит такой специалист и попросит оценить качество полученных услуг по специальному алгоритму, после чего все запишет. Дальше эта информация поступит руководителю ресторана. Так, с помощью специалистов по сбору обратной связи, Зун постепенно повышает уровень сервиса у своих клиентов.

Специалист отдела поддержки клиентов

Человек, с чьей помощью удается принять каждое входящее обращение и оперативно помочь звонящему решить любой вопрос. Эти люди принимают почти все входящие звонки и умеют быстро находить информацию и нужных сотрудников в компании. Благодаря им сотрудники рекомендательного сервиса оперативно реагируют, отвечают и решают проблемы своих клиентов.

Мария Гусева: «Минусов в этой работе для меня совсем немного. Например, если ты ничем кроме работы не занимаешься, то ты сутками можешь не выходить из дома. И не хватает живого общения, офисных приколюшек, перерывов, перекуров»

Специалист по оценке качества

Человек, с помощью которого клиенты рекомендательного сервиса могут оценить качество трафика и качество работы своего администратора или целого колл-центра. Специалист прослушивает все входящие через портал звонки и в каждом отмечает, была ли попытка записаться на услуги в данное заведение, и если была, то состоялась ли запись (на какие услуги, дату и время), а если не состоялась — по какой причине.

Диана Маликова: «Серьезных сложностей в такой работе нет, а если возникают, то важно умение с ними справляться. Поначалу казалось, конечно, что огромный объем информации просто не поместится в моей голове, и я не смогу работать в таком режиме, но я достаточно быстро втянулась и понимаю, что я нахожусь на своем месте».

Отметим, российские и зарубежные компании разрешают сотрудникам удаленно работать и самостоятельно контролировать длительность рабочего дня. Яндекс Google , Zoon, Profi.ru исходят из того, что график работы по 40 часов в неделю с 9 утра до 6 вечера давно устарел и современному человеку некомфортно работать в подобном темпе. Поэтому охотно переводят и берут сотрудников на дистанционную работу.

Но стоит помнить, что такая работа подходит не каждому. Если вы человек ищущий, заинтересованный в личном росте и самосовершенствовании, не стоит откладывать вопрос в долгий ящик. Можно заниматься интересным делом, получать хорошие деньги и наполнить жизнь интересными событиями.