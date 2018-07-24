В. Жириновский призвал убрать алкоголь из буфета Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал исключить алкогольные напитки из продажи в буфете Госдумы . Об этом он заявил в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Алкоголь убрать из всех буфетов! Стоит алкоголь, для чего он нужен здесь? У нас тенденция появилась: молодежь не хочет ничего употреблять: ни пиво, ни алкоголь. А сверху начинают навязывать — это недопустимо. За это хороший царь выгнал бы такого местного наместника, который пропагандирует алкоголь», — сказал В. Жириновский.

Он подчеркнул, что кроме алкоголя курение также наносит вред здоровью.

«Нельзя курить! Во фракции ЛДПР никто не курит — ни одного курящего. По-моему даже депутатов вообще нет курящих, я не вижу курящих», — отметил политик.