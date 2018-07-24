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В Ханты-Мансийском районе погиб спасатель, вытаскивая из воды детей
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В Ханты-Мансийском районе погиб спасатель, вытаскивая из воды детей 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Трагедия в Ханты-Мансийском районе произошла 13 июля на озере Деревенском в поселке Согом.
Две девочки 9 и 10 лет отплыли далеко от берега. Не почувствовав под ногами почвы они напугались и начали паниковать. С берега тонущих увидел Александр Яцковский — сотрудник филиала КУ «Центроспас-Югория». В момент происшествия спасатель был не на службе, но он бросился в воду и вытащил одну из девочек на мель.
Вторую спасти не удалось, девочка и мужчина, захлебнувшись, ушли под воду. 15 июля тела девочки и мужчины обнаружила поисково-спасательная группа.
Александру Яцковскому было 36 лет. В филиале КУ «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому району он работал с января 2012 года.
Как отмечают в администрации Ханты-Мансийского района, на территории муниципалитета запрещено купание в открытых водоемах, специальные оборудованные места для купания отсутствуют.
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